Početak suđenja u slučaju Abu Dabi fonda odložen za 10. mart

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Početak suđenja protiv nekadašnjih funkcionera optuženih da su zloupotrebom položaja omogućili nenamjensko trošenje kredita od 23 miliona iz Abu dabi fonda danas je u podgoričkom Višem sudu odloženo za 10. mart.

Na optužnici su bivši ministri poljoprivrede Petar Ivanović i Budimir Mugoša, kao i procenitelj Milan Adžić, nekadašnji direktor Direktorata za plaćanje u Ministartsvu poljoprivrede Blagota Radulović i nekadašnji direktor Investiciono-razvojnog fonda Zoran Vukčević, prenosi Pobjeda.

Specijalno državno turžilaštvo (SDT) sumnjijči Ivanovića, Mugošu i Radulovića za produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, prilikom dodjele sredstava iz kredita Razvojnog fonda Abu Dabija, u periodu od 2015. do 2017.godine.

Vukčević se sumnjiči za krivično djelo nesavjestan rad u službi a procjenitelj Adžić za krivično djelo zloupotreba procjene.

“Postoji osnovana sumnja da su ovi optuženi svojim postupanjem pribavili korist preduzeću IMGradina iz Rožaja, a teško povrijedili prava i nanijeli štetu Ministarstvu poljoprivrde i ruralnog razvoja u postupku namirenja potraživanja iz Ugovora o kreditu iz datog kolaterala”, saopšteno je ranije iz SDT-a.

Sporazum o dugoročnom kreditiranju crnogorske poljoprivrede u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) sa predstavnicima Abu Dabi fonda za razvoj potpisali su tadašnji ministar poljoprivrede Petar Ivanović i predsjednik Odbora direktora crnogorskog Investiciono razvojnog fonda (IRF), Zoran Vukčević.

