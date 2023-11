Počeo upisni period za obveznički fond Erste Horizont 2025 II

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je danas počeo upisni period za novi obveznički fond Erste Horizont 2025 II, kojim će upravljati Erste Asset Management.

Investitori, preduzeća i pojedinci, u ovaj fond mogu ulagati isključivo tokom upisnog perioda koji se završava 12. decembra ove godine.

“Fond je namijenjen investitorima koji traže alternativu klasičnoj štednji i žele da ulažu u državne obveznice s investicionim rejtingom”, objasnili su iz Erste banke.

Fond se osniva sa unaprijed poznatim rokom dospijeća od dvije godine, a imovinu će ulagati u državne obveznice zemalja članica Evropske unije (EU) koje imaju investicioni kreditni rejting i držati ih do dospijeća, odnosno 16. decembra 2025. godine.

Nakon završetka upisnog perioda, fond će prikupljena sredstva investitora, fizičkih i pravnih lica, investirati u odabrane državne obveznice i utvrditi stvarnu zaradu koja bi se potencijalno ostvarila u investicionom periodu.

Investiciona strategija fonda neće biti mijenjana tokom perioda trajanja fonda.

Rukovodilac Službe investicionog bankarstva u Erste banci, Aleksandar Šćekić, kazao je da je fond namijenjen investitorima koji traže alternativu klasičnoj štednji i žele da kompletiraju svoj portfolio ulaganjem u državne obveznice s investicionim rejtingom, te da ostvare ciljanu zaradu od minimalno dva odsto godišnje.

„Minimalno ulaganje iznosi 50 EUR, a može se ugovoriti u svim filijalama Erste banke, kao i u Službi investicionog bankarstva u centrali banke u Podgorici“, precizirao je Šćekić.

Erste Horizont 2025 II je otvoreni investicioni fond s javnom ponudom, s dospijećem u trajanju od dvije godine.

U portfelju fonda nalaze se samo kratkoročne obveznice država članica EU – Njemačke, Austrije, Francuske, Španije, Italije, Belgije, Finske, Rumunije i Mađarske.

Sve navedene države su izdavaoci s kreditnim rejtingom od AAA do BBB-, što se na finansijskim tržištima svrstava u investicioni razred.

Ulazna naknada te ulaganje u Erste Horizont 2025 II se ne naplaćuje, dok izlazna naknada za cijelo vrijeme trajanja proizvoda iznosi pet odsto.

Investitorima se preporučuje zadržavanje investicije do dospijeća, čime se izbjegava naplata izlazne naknade.

Erste Asset Management je jedno od vodećih društva za upravljanje investicionih fondova i individualnim portfeljima u centralnoj i istočnoj Evropi, koje samo u Hrvatskoj upravlja s ukupno 14 otvorenih investicionih fondova, jednim alternativnim investicionim fondom, kao i individualnim privatnim portfeljima.

U Crnoj Gori trenutno je registrovano šest investicionih fondova koji su pod upravljanjem Erste Asset Managementa.

