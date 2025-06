Počeli Dani Crne Gore u Normandiji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dani Crne Gore u Normandiji danas su počeli u francuskom gradu Kanu, saopšteno je iz Privredne komore (PKCG).

„U naredna tri dana predstavnici crnogorske privrede učestvovaće na poslovnom forumu i B2B sastancima, dok će kulturno umjetničko društvo Njegoš sa Cetinja, predstaviti bogatstvo našeg foklora. U petak biće upriličeno i crnogorsko veče“, navodi se u saopštenju.

Dane Crne Gore u Normandiji organizovala je PKCG, u saradnji i partnerstvu sa Ambasadom Crne Gore u Francuskoj i Ministarstvom vanjskih poslova.

„Ovo je uzvratna posjeta jednoj od tri ekonomski najsnažnije regije u Francuskoj, a crnogorsku delegaciju ugostili su grad Kann i regija Normandija, zajedno sa Privrednom komorom Normandije“, rekli su iz PKCG.

Delegaciju crnogorskih privrednika predvodi predsjednica Privredne komore Nina Drakić, dok će se na poslovnom forumu i crnogorskoj večeri delegaciji pridružiti ministarka turizma, Simonida Kordić.

„Delegaciju čine predstavnici crnogorskih kompanija, Agencije za investicije, Nacionalne turističke organizacije, koji će tokom narednih dana obići i jedan broj francuskih kompanija i susresti se sa zvaničnicima regije Normandija na najvišem nivou“, zaključuje se u saopštenju.

