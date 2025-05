Počela tehnička misija MMF-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Centralnoj banci (CBCG) danas je počela realizacija tehničke pomoći Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), u oblasti stresnog testiranja bilansa stanja CBCG.

Misija će biti realizovana do 16. maja, kroz neposredan rad eksperata MMF-a i timova CBCG, a u okviru podrške MMF-ovog Odjeljenja za monetarna i tržišta kapitala (MCM).

“U fokusu misije će biti izrada naprednog modela za projekcije bilansa stanja, kao i modela za analizu prihoda i rashoda CBCG, uključujući analizu uticaja SEPA integracije na strukturu prihoda od platnog prometa”, navodi se u saopštenju.

Misija će se, kako se dodaje, baviti i procjenom efekata implementacije nacionalnog instant platnog sistema zasnovanog na TIPS-u, razvojem metodologije za formiranje rezervi i strukturu naknada zasnovanih na riziku, u cilju očuvanja finansijske otpornosti CBCG, analizom efikasnosti operativnih rashoda i uporedno sagledavanje kroz međunarodne pokazatelje, kao i jačanjem internih kapaciteta kroz obuku zaposlenih za primjenu razvijenih analitičkih modela.

“Tehnička pomoć MMF-a predstavlja važan korak ka unapređenju finansijskog upravljanja CBCG, a nalazi misije biće posebno značajni u kontekstu priprema za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji i usklađivanja sa evropskim regulatornim i operativnim standardima”, zaključuje se u saopštenju.

