Počela rekonstrukcija puta Rožaje – Most Zeleni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rekonstrukcija magistralnog puta M-5 Rožaje-Špiljani, odnosno dionice Rožaje-Most Zeleni, dugačke oko 1,2 kilometra, počela je, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.

Vrijednost radova, bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost(PDV), iznosi oko 830 hiljada EUR, a izvođač je preduzeće Tofi.

Rok za završetak je četiri mjeseca od početka radova.

Iz Uprave su objasnili da je rekonstrukcija te dionice posebno važna za bezbjednost pješaka i vozača, jer se nalazi u naseljenom području sa visokom frekvencijom saobraćaja.

“U sklopu radova biće izgrađeni i trotoari, čime će stanovnici ovog dijela Rožaja dobiti sigurnije uslove za kretanje”, najavili su iz Uprave za saobraćaj.

Oni su dodali da im je rekonstrukcija magistralnih i regionalnih puteva među prioritetima, jer doprinosi unapređenju bezbjednosti saobraćaja, produžava vijek trajanja putne infrastrukture i omogućava bolju povezanost opština.

