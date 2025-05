Počela priprema mreže za sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U cilju advekatne pripreme za početak ljetnje turističke sezone intenziviraju se aktivnosti na pripremi elektroenergetske mreže za drugačije eksploatacione uslove i povećan broj korisnika koji se očekuju u ljetnjem periodu, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

“Preventivno održavanje elektroenergetskih objekata se sprovodi na osnovu usvojenog Plana održavanja za ovu godinu koji zahtijeva puno angažovanje zaposlenih u sektorima koji se bave održavanjem mreže kao bi se sve planirane aktivnosti realizovale u zadatom roku”, navodi se u saopštenju.

Stoga su, kako se dodaje, aktivnosti na realizaciji Plana preventivnog održavanja počele odmah nakon novogodišnjih i božićnih praznika, i pored određenog broja interventnih poslova koji se podrazumijevaju u dijelu operativnih aktivnosti.

„Iako obim radova podrazumijeva reviziju velikog broja elektroenergetskih objekata, sve planirane aktivnosti na turističkim destinacijama završiće se do početka ljetnje sezone. Prva na redu bila je TS 35/10kV Topolica gdje su zamijenjeni stari malouljni prekidači vakuumskim prekidačima visoke pouzdanosti, zatim su u februaru nastavljene aktivnosti na zamjeni prekidača, i to u deset kV postrojenjima u TS Dobrota u Kotoru, TS Sutomore u Baru i TS Topla u Herceg Novom”, navodi se u saopštenju.

Rukovodlac Sektora za održavanje 20kV i 35kV, Sreten Krstajić, saopštio je da se u toku marta i aprila realizuju aktivnosti na reviziji i remontu opreme u trafostanicama 35/10 kV koje se nalaze na području Herceg Novog, Tivta, Kotora, Budve, Bara i Ulcinja.

Do početka ljetnje sezone u planu je i završetak radova na reviziji opreme u 35 kV postrojenjima u sedam trafostanica naponskog nivoa 110/35 kV (Herceg Novi, Tivat, Lastva, Budva, Virpazar, Bar i Ulcinj), kao i revizija i remont opreme u postrojenjima 35/0,4 kV u opštini Bar (TS Sotonići, TS Brčeli 1, TS Brčeli 2, TS Bukovik, TS Bijele Poljane).

„Iako terenske aktivnosti, koje podrazumijevaju obilazak i reviziju svih 35 kV dalekovoda na području primorskih opština, zavise od vremenskih prilika, ni završetak plniranih aktivnosti na pripremi 35 kV nadzemne mreže za ljetnju turističku sezonu ne dovodi se u pitanje, a neposredno pred ljeto i u toku sezone ekipe će vršiti obilaske elektroenergetskih objekata koje su u nadležnosti Sektora za održavanje 20 kV i 35 kV i termovizijsku kontrolu opreme, uz organizaciju dežurstava na operativnom nivou u trajanju od 24 sata”, rekao je Krstajić.

Inače, osim redovnih i planiranih aktivnosti na održavanju energetskih objekata, neminovno je angažovanje ekipa ovog sektora i u situacijama kada usljed promjena na mreži nastaju kvarovi koji se moraju urgentno otkloniti, a aktivno učestvuju i u realizaciji investicionih projekata.

Kada se govori o investicionim aktivnostima, vršiteljka dužnosti rukovodioca Sektora za investicije, Tatjana Šaranović, saopštila je da se intezivno radi na poboljšanju efikasnosti i podizanju pouzdanosti kapaciteta mreže u turističkim centrima.

Na teritoriji barske, budvanske i ulcinjske opštine realizuju se radovi na šest trafostanica naponskog nivoa 10/0,4 kV i šest kablovskih vodova istog naponskog nivoa, te radovi na rekonstrukciji postojećih deset trafostanica. Vrijednost planiranih investicija iznosi oko milion EUR.

Iz CEDIS-a su rekli da su u Herceg Novom, Kotoru i Tivtu, u toku radovi na izgradnji takođe šest trafostanica, od čega je jedna od posebnog značaja.

“Radi se o trafostanici naponskog nivoa 35/10 kV Grbalj 2, čiji su radovi započeti u prethodnoj godini, a čija će realizacija doprinijeti boljem i sigurnijem napajanju korisnika sa područja Grblja, poboljšanju uslova za privredni razvoj tog područja, kao i dijela opštine Kotor, kroz omogućavanje priključenja novih korisnika, a pored obezbjeđivanja sigurnog, pouzdanog i kvalitetnog napajanja električnom energijom postojećih korisnika”, kazala je Šaranović.

Osim izgradnje novih trafostanica, do kraja juna očekuje se okončanje radova na rekonstrukciji 21 trafostanice naponskog nivoa 10/0,4 kV i NN blokova, kao i zamjeni transformatora. Pored 35/10 kV TS Grbalj 2, čija je ukupna vrijednost skoro dva miliona EUR, vrijednost planiranih aktivnosti u ovom dijelu primorja iznosi preko 1,5 miliona EUR.

“Radovi se izvode u skladu sa predviđenom dinamikom, pa se očekuje da će sve započete aktivnosti biti završene do početka ljetnje turističke sezone, preciznije do kraja juna”, navodi se u saopštenju.

Pored navedenih investicija čija se realizacija očekuje do početka ljetnje turističke sezone, pokrenut je intezivan investicioni ciklus u elektrodistributivnu mrežu, a čijom se finalizacijom očekuje ostvarivanje više pozitivnih efekata – povećanje kapaciteta u cilju priključenja novih korisnika, poboljšanje naponskih prilika, povećanje pouzdanosti i sigurnosti napajanja, kao i smanjenje gubitaka električne energije.

“Zbog intenzivnog razvoja turističkih centara, na primorju, a prije svega mislimo na područje opština Bar, Budva i Tivat, glavni izazov u budućnosti će predstavljati nove napojne tačke, čija izgradnja mora da se realizuje zajednički sa Crnogorskim elektroprenosnim sistemom (CGES). Cedis je u investicione planove uvrstio novo postrojenje 35kV u planiranoj TS 110/35kV Buljarica (Kufin), bez čije izgradnje, razvoj elektroenergetske infrastrukture na teritoriji opštine Bar, u skorijoj budućnosti neće biti moguć”, navodi se u saopštenju.

Za područje opštine Budva, CEDIS i CGES su u investicione planove uvrstili izgradnju TS 110/10kV Bečići, koja bi predstavljala novu ključnu napojnu tačku, neophodnu za dalji razvoj grada. Problem napajanja potrošača na teritoriji opštine Tivat bi se u mnogome smanjio izgradnjom TS 35/10kV Tivat 3.

“Najveći problem za realizaciju predmetnih investicija, predstavlja nedostatak prostorno –planske dokumentacije i dugi postupci riješavanja imovinsko-pravnih odnosa, koje CEDIS bez prepoznavanja značaja i aktivnog uključenje, većeg broja nadležnih državnih institucija, nije u mogućnosti da prevaziđe”, navodi se u saopštenju.

CEDIS, u skladu sa poslovnom politikom, ulaže značajna sredstva u rekonstrukciju mreže, pa je i Sektor za održavanje u cilju što bolje pripreme ljetnje turističke sezone samo za Region 4 kojem pripadaju: Bar, Ulcinj i Budva uložio oko 230 hiljada EUR. U tom dijelu crnogorskog primorja izvode se radovi na deset stubnih trafostanica i 17 NN mreža, a završeni su svi građevinski radovi na dalekovodu deset kV Gač-Sv.Đorđe, gdje je uloženo oko 455 hiljada EUR.

Takođe, u Region 5 koji obuhvata Tivat, Kotor i Herceg Novi, uloženo je oko 140 hiljada EUR, dok su građevinski radovi na dalekovodu deset kV Grbalj 2 u toku, i do sada je odrađeno 70 odsto radova predviđenih Planom za tekuću godinu, u iznosu oko 70 hiljada EUR.

“Održavanje i razvoj energetske infrastrukture na području opština sa turističkom ponudom jedan je od preduslova za unapređenje ambijenta poslovanja turističko-ugostiteljske privrede, zato CEDIS svake godine preuzima aktivnu ulogu u njihovoj pripremi i stvaranju”, zaključuje se u saopštenju.

