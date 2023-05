Počela primjena oporezivanja pozajmica koje daju firme

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izmjena Zakona o nelegalnom poslovanju, kojom je uvedena obaveza poslodavcima da plaćaju porez od 15 odsto na pozajmice koje daju povezanim licima i članovima porodice, počela je da se primjenjuje.

Vjestima je iz kabineta direktora Uprave prihoda i carina (UPC), Vladimira Bulajića, saopšteno da očekuju značajne prihode po tom osnovu, kao i prestanak odliva neoporezovanog novca iz firmi na ovaj način.

Skupština je krajem februara usvojila izmjene Zakona o nelegalnom poslovanju i Zakona o dobiti pravnih lica, koje uvode obavezu plaćanje poreza na pozajmice koje daju preduzeća.

Izuzetak jedino mogu biti pozajmice svojim zaposlenima i to u iznosu do pet hiljada godišnje.

“Dopunama Zakona o nelegalnom poslovanju propisano je da preduzeće i preduzetnik ne može da daje pozajmice drugim preduzećima, preduzetnicima, ni pojedincima, ako ne izmiruje poreske obaveze u skladu sa zakonom. Odredbe zakona su u primjeni, a UPC očekuje značajne efekte za državni budžet, kao i sprečavanje odliva neoporezivog novca iz firmi, pogotovo što su uvedene novine i u Zakon o porezu na dobit pravnih lica, koje tretiraju ovu oblast”, rekli su iz UPC.

Dopuna zakona, kako su objasnili, ima za cilj uvođenje zabrane, odnosno da proširi obim zabrana poslovanja za obveznike koji imaju neizmirene poreske obaveze, a koji su do sada vršili pozajmice drugim preduzećima, pojedincima ili preduzetnicima i na taj način izbjegavali da izmiruju poreske obaveze.

Iz UPC su naveli da su ove norme usvojene upravo radi zaštite državnog budžeta, kroz sprečavanje izbjegavanja izmirivanja poreskih obaveza od onih koji su do sada vršili zajmove drugim preduzećima, preduzetnicima ili pojedincima.

“Porez po odbitku plaća se u trenutku isplate, a obveznik je dužan da nadležnom poreskom organu podnese izvještaj o uplaćenom porezu po odbitku do kraja februara tekuće za prethodnu godinu. Obrazac izvještaja propisalo je Ministarstvo finansija”, navedeno je u odgovorima na pitanja o primjeni ovih normi.

Iz Ministarstva finansija su ranije saopštili da će se primjenom izmjena ovih zakona izbjeći situacije koje sada postoje da vlasnik preduzeća pozajmi firmin novac sebi ili članovima porodice, stalno produžuje rokove otplate, nikada ne plati porez, a firmu ostavi u dugovima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS