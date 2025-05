Plaže u Tivtu neuređene jer postupci zakupa nijesu okončani

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Neuređenost plaža u Tivtu i činjenica da postupci zakupa još nijesu okončani, što buduće zakupce onemogućava da pristupe uređenju plaža, najveći je izazov na pragu ljetnje sezone u Tivtu, ocijenjeno je na sastanku Koordinacionog tima za praćenje turističke sezone.

Prema riječima predstavnika Morskog dobra, ponovljen je tender za zakup deset plaža u Tivtu, a iz tog preduzeća još ne mogu saopštiti koje plaže neće biti obuhvaćene zakupom, pa njihovom uređenju ne može pristupiti ni gradsko Komunalno preduzeće.

Predsjednik opštine Tivat, Željko Komnenović, rekao je da budući zakupci ne mogu pristupiti aktivnostima uređivanja kupališta, dok cjelokupna procedura ne bude završena jer su u prestupu.

„Na drugoj strani, mi svakodnevno primamo pritužbe na stanje pojedinih kupališta i zabrinuti smo načinom na koji ulazimo u turističku sezonu, od koje očekujemo mnogo”, kazao je Komnenović.

On je apelovao na što hitnije okončanje administrativnih procedura, a na inspekcijske organe da u okviru zakonskih odredbi djeluju preventivno.

“Uređene plaže sa svim pratećim sadržajima javni su interes države i grada. Ukazivali smo da procedure neće biti okončane pravovremeno i bili smo u pravu, ali sada moramo ići dalje i uraditi sve što je moguće da stanje popravimo”, naveo je Komnenović.

Iz Direktorata za inspekcijski nadzor Ministarstva turizma, potvrdili su da će timovi inspektora i ove godine biti prisutni na terenu tokom ljetnjeg perioda, te da će u prvo vrijeme djelovati preventivno.

Kommenović je ukazao na nelogičnost u tome da Tivat važi za jedan od najuređenijih gradova u državi, a da je istovremeno u samom vrhu po visini iznosa izrečenih i naplaćenih kazni. On je od inspekcijskih organa zatražio jednak tretman za sve privredne subjekte u svim gradovima.

Jedan od zaključaka sastanka koji će biti upućen Upravi za saobraćaj se odnosi na što hitnije okončanje radova na asfaltiranju pristupnog puta Aerodromu Tivat.

„Već danas Parking servis Tivat u saradnji sa Komunalnom policijom i Aerodromom Tivat pristupiće manjim radovima na parking prostorima, sa ciljem bolje organizacije saobraćaja u krugu Aerodroma“, navodi se u saopštenju.

Cilj je, kako se dodaje, jasno usmjeriti kretanje vozila svih kategorija i namjena, kako bi se izbjegle gužve i zastoji.

Iz Aerodroma Tivat su najavili veći broj putnika i otvaranje Terminala 2. Evidentiran je porast broja putnika iz Izraela, a zavidan je broj gostiju koji pristiže iz Velike Britanije. U poređenju sa prošlom godinom poboljšana je situacija sa sezonskom radnom snagom.

Iz Granične policije su poručili da su spremni za ljetnju sezonu, budući da su obezbjedili ispomoć iz drugih djelova Crne Gore. U prošloj godini na graničnom prelazu Aerodroma Tivat evidentirano je 1,13 miliona putnika i 12,27 hiljada aviona, dok je na graničnom prelazu u Porto Montenegru evidentirano 13,22 hiljade putnika i 2,31 hiljada plovila. Obavljeni su sastanci sa predstavnicima lokalnih uprava u Tivtu i Kotoru, a Opština Tivat finansijski je pomogla oko troškova ishrane za dio angažovanih policajaca.

Lokalna uprava u komunikaciji je sa Crnogorskim elektrodistributivnim sistemom (CEDIS) kada je u pitanju obezbjeđivanje neometanog napajanja strujom. U toku su radovi na dalekovodu, a Komnenović se aktivno uključio u komunikaciju sa građanima, kako bi se rješili problemi na trasi.

Direktor tivatskog Vodovoda i kanalizacije, Alen Krivokapić, upoznao je prisutne sa činjenicom da su u prethodnom periodu održana dva sastanka sa Regionalnim vodovodom crnogorsko primorje. Godišnji porast potrošnje vode iznosi deset do 12 odsto, a iz Regionalnog vodovoda garantuju dovoljne količine vode.

Na sastanku se moglo čuti da će i u narednom periodu jedan od prioriteta biti čistoća grada.

Iz Turističke organizacije (TO) Tivat za narednu sedmicu najavili su početak radova turističkih biroa, a za 20. maj najavljena je prezentacija turističke ponude grada u Beogradu.

