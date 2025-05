Plaže mahom nespremno dočekale početak sezone

Budva, (MINA-BUSINESS) – Kupališna sezona na primorju zvanično je otvorena 1. maja, a većina kupališta u Tivtu, Baru i Ulcinju nije uređena uprkos ranijim najavama nadležnih da će spremno dočekati turiste.

Sa izuzetkom Budve, gdje je plažni mobilijar već postavljen na većini plaža, u osvit ljetnje sezone ne zna se ni ko će upravljati kupalištima, pogotovo na ulcinjskoj Velikoj plaži, pišu Vijesti.

Reporteri lista uvjerili su se u petak i subotu da su plaže u državi koja “živi” od turizma neuređene.

Iako su ranije iz Morskog dobra uvjeravali da će sav posao oko izdavanja kupališta na primorju i priprema za kupališnu sezonu biti završen na vrijeme, na Tivatskoj rivijeri to nije slučaj.

Reporter Vijesti obišao je u petak kupališta koje je Morsko dobro ponudilo na tenderu i, kako tvde nadležni u tom preduzeću, u 95 osto slučajeva sklopilo ugovore sa novim ili starim zakupcima. Zatečeno je nekoliko kupača i dosta turista koji su uživali u sunčanju, ali na kupalištima bukvalno nije bilo ništa od onoga što bi trebalo da imaju.

Osim što, u najvećem broju, nijesu bili u funkciji ni prateći ugostoteljski sadržaji, kupališta od Veriga na sjeveru do uvale Pržna u Krtolima na jugu su neuređena, neočišćena, sa nepostavljenim bovama, bez aktivne spasilačke službe i mobilijara. Takav je slučaj sa kupalištima Verige kod crkve Gospe od snijega, Bankina na Plavdi, dva u blizini svjetionika na rtu Opatovo, kupalištem Waikiki i ispred hotela Manor na Seljanovu, svim kupalištima na gradskoj plaži u Tivtu sa djelimičnim izuzetkom hotelskog ispred hotela Palma”, odnosno djelimičnim izuzetkom kupališta Belane sa istočne strane gradske lučice Kalimanj, kupalištem na Župi, u Kukuljini i na Kalardovu.

Na nekim od ovih plaža, poput Waikikija, tek je počela priprema za sezonu, sprovođenjem uobičajene, ali krajnje kontroverzne i ekološki izuzetno štetne aktivnosti “prihranjivanja plaža”, njihovim nasipanjem stotinama kubika pijeska i šodera iz obližnjih kamenoloma.

Kupalište ispred hotela Manor je takođe potpuno prazno i bez ikakvih sadržaja, jer se oko njega spore dosadašnji i novi zakupac koga je Morsko dobro nedavno izabralo na tenderu, iako je hotel novog zakupca udaljeniji od te plaže, nego što je to slučaj sa hotelom dosadašnjeg korisnika.

Kupalište Kardovo, čijem je dugoročnom zakupcu Morsko dobro proteklih nekoliko godina omogućilo da u potpunosti uništi tamošnji prepoznatljivi pejzaž podizanjem niza visokih i dugačkih betonskih zidova u zaleđu plaže, takođe je potpuno neuređeno i neočišćeno i sa još zatvorenim svim pratećim sadržajima.

Posebno žalosna situacija je na nekada najljepšim i najpoznatijim kupalištem u Tivtu – plažom Plavi horizont u uvali Pržna u Krtolima, gdje su prve kupače dočekale gomile smeća na ulazu, odnosno više građevinskih mašina na samoj obali. Jedan veliki damper i dva rovokopača rade na vađenju sitnog pijeska iz mora i njegovom raspoređivanju po plaži, a što još ni izbliza nije završeno, pa su kupače doočekale pješčane dine na kraju žala.

Naravno, ni traga od sadžaja koji bi po važećim propisima, ali i uvjeravanjima nadležnih iz Morskog dobra već od 1. maja morali biti u funkciji na svakoj crnogorskoj plaži – ni spasilaca, ni bova na moru, ni mobilijara, a ni pratećih sadržaja.

Za uvalu Pržno još od 2013. Morsko dobro ima ugovor o korišćenju plaže i kupališta sa vlasnikom zemljišta u zaleđu, katarskom kompanijom Qatari Diar, koja je tu trebalo da gradi luksuzni rezdidencijalno-hotelski komplaks, od koga je odavno odustala. Morsko dobro, kome Qatari Diar za zakup plaže plaća nešto više od 60 hiljada EUR godišnje, Katarcima je, međutim, dozvolilo da u podzakup izdaju kupalište firmi iz Budve, ali podzakupac ove godine nije spremno dočekao početak sezone.

Koliki haos vlada na Plavom horizontu, pokazuje i člinjenica da podzakupac kompleksa za prvomajske praznike nije omogućio dolazak vozilima u zaleđe plaže, pa je na prilaznom putu ispred spuštene ulazne rampe u petak bilo parkirano više desetina vozila sa tablicama iz svih krajeva Crne Gore, ali i zemalja regiona i inostranstva.

Jedini pozitivan primjer kupališta koja su u svemu spremno dočekala početak kupališne sezone u Tivtu su plaže u sklopu rizorta Luštica bay u Krtolima, a čiji je korisnik na 90 godina kompanija Luštica Development.

Koliko je Morsko dobro neozbiljno ušlo u ljetnju turističku sezionu kada je Tivat u pitanju, pokazuje i tužno stanje objekta takozvanog “vodnog terminala” Aerodroma Tivat, koga je u Kukuljini napravilo i njime upravlja budvansko preduzeće.

Iako su devastirani prije nekoliko mjeseci, Morsko dobro do petka nije saniralo toalete, niti u potpunosti vratilo sav urbani mobilijar, bez obzira na to što su od prije desetak dana počeli redovno da saobraćaju brodovi na električni pogon kompanije Eco Boats iz Tivta, koji obavljaju redovan linijski putnički saobraćaj do više odredišta u Tivatskom zalivu, među kojima je i vodni terminal u Kukuljini.

Od četrdesetak kupališta na ulcinjskoj Velikoj plaži, samo deset odsto spremno je dočekalo turiste za Prvomajske praznike, potvrdio je Vijestima predsjednik Udruženja zakupaca kupališta u Ulcinju Prelja Škrelja.

On je kazao da, prema njegovim saznanjima, još niko od aktuelnih ili bivših zakupaca nije zaključio ugovor o zakupu sa Morskim dobrom.

“Veliki problem predstavljaju garancije, koje sa povećanjem cijena i do 300 odsto, nije lako obezbijediti. Osim toga, dosadašnji zakupci devet kupališta i dalje su u neizvjesnosti da li će im arapska kompanija Eagle Hills, koja je pobijedila na tenderu, prepustiti gazdovanje i ove godine i pod kojim uslovima”, rekao je Škrelja.

Kompanija Eagle Hills, koja je u vlasništvu investitora Mohameda Alabara, na tenderu Morskog dobra ponudila je milionske iznose za devet kupališta na Velikoj plaži.

Škrelja je kazao da postoji mogućnost da Alabar prepusti plaže dosadašnjim zakupcima ukoliko oni preuzmu garancije sa tendera. Jedan od dosadašnjih zakupaca, međutim, tvrdi da oni nemaju još ništa zvanično

“Priča se da će nam plaže biti vraćene, ali to je sve nezvanično. Ne znamo ni uslove, ali ono što znamo je da se kasni, sezona je već tu. Mi se polako spremamo, vidjećemo šta će biti”, saopštio je bivši zakupac.

Iako je početak ljetnje sezone ozvaničen prvog dana maja, u Baru se naziru samo pripreme za opremanje plaža i doček gostiju. U Šušanju i Sutomoru su se za vikend spremali za postavljanje ležaljki, a kada će tačno to uraditi, kažu ugostitelji, nijesu sigurni.

Većina ugostiteljskih objekata u Šušanju i na barskom šetalištu otvorena je tokom cijele godine, a samo neki od njih zakupci su i plaža, pa se tokom ljetnih mjeseci bave i izdavanjem plažnog mobilijara.

Samo jedan od objekata na šušanjskoj plaži imao je postavljenih nekoliko ležaljki, koje su bile prazne, a lokal zatvoren.

Kako je Vijestima rekao jedan od vlasnika takvih objekata, za sezonu se spremaju iako zvanično nijesu potpisali ugovor sa Morskim dobrom. Upitan zbog čega ne čekaju formalnu odluku, odgovorio je da ukoliko sve bude po propisima, neće biti problema da kao i do sada nastave sa radom, ali da ne mogu čekati „nerealno dug proces zbog kojeg posao ispašta“.

Zaposleni u drugom lokalu je ispričao da će ležaljke postaviti, vjerovatno, tek početkom juna.

“Za sada nijesmo primijetili povećanje gostiju, a ne znamo ni šta da očekujemo od sezone. Uglavnom, imamo stalne goste, strance, ali njih ne interesuju ležaljke, oni bi radije prazne plaže”, rekao je sagovornik lista.

U Sutomoru, gdje ugostiteljski objekti tik uz plaže rade samo tokom sezone, u petak ujutro samo jedan je imao postavljene ležaljke i plažni mobilijar i imao zaposlenog za naplatu, dok je ostatak obale bio prazan.

Vijesti su nedavno objavile da iako sezona zvanično počinje 1. maja, još nije poznato za koliko tačno plaža su zaključeni ugovori o zakupu. Iz Morskog dobra tada je odgovoreno da očekuju da će više od 90 odsto plaža imati potpisane ugovore do početka sezone, ali nije preciziralo za koliko kupališta ukupno, niti posebno po primorskim opštinama.

Kupališna sezona uveliko je počela u Budvi, plaže su, posebno najpopularnije, spremne. Budva je puna gostiju, procjenjuje se da ih je 30 hiljada, a za to je zaslužan i veliki međunarodni karneval.

Većina zakupaca zaključila je ugovore i ove godine. Za razliku od svih prethodnih kada su kupališta počinjala sa radom tek početkom juna, sada je na većini plaža postavljen plažni mobilijar.

Internim dokumentom Morskog dobra, kupališna sezona zvanično počinje 1. maja, ali sve zavisi od vremenskih uslova. Prethodne dvije sezone, zbog lošijeg vremena, plaže su kupače primile tek u junu, kada je postavljan i mobilijar.

Većina zakupaca ove godine već je postavila ležaljke na dijelu kupališta. Reporter Vijesti u subotu je zatekao velike gužve na Jazu i Mogrenu, a kupača je bilo i na Slovenskoj plaži i u Bečićima.

