Plav ima mogućnost za razvoj turističkih proizvoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opština Plav pruža veliku mogućnost za razvoj raznovrsnih turističkih proizvoda, ali su potrebna dodatna ulaganja u infrastrukturu i stvaranje sigurnog ambijenta kako bi se spriječio odlazak mladih, ocijenjeno je na sastanku predstavnika Vlade i plavske lokalne samouprave.

Ministri poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ekonomskog razvoja i turizma, Vladimir Joković i Goran Đurović, boravili su u petak u posjeti opštini Plav, gdje su o potencijalima razvoja, ali i problemima i izazovima sa kojima se suočava ta lokalna samouprava razgovarali sa njenim predsjednikom Nihadom Canovićem.

Joković je na otvaranju Dana borovnice kazao da je, pored promocije i očuvanja vrijednosti prirodnih ljepota i tradicije, ta manifestacija i simbol prijateljstva i ponovnih susreta, kao i dodatna prilika za razvoj poljoprivrede i ruralnog turizma u Plavu.

“Borovnica je zaštitni znak ovog plemenitog kraja, koji, pored hrane vrhunskog kvaliteta, ima bogatu turističku ponudu, sa posebnim akcentom na ruralni turizam koji Ministarstvo aktivno podržava kroz različite vrste podsticaja, kako kroz izgradnju, tako i kroz opremanje turističkih kapaciteta”, naveo je Joković.

On je dodao da podržavaju gradnju i opremanje preradnih kapaciteta, na čemu bi u narednom periodu trebalo da bude akcenat.

Đurović je saopštio da Dani borovnice već više od dvije decenije okupljaju ljubitelje prirode, kulture i sporta, kao i da će Ministarstvo nastaviti da podržava tu manifestaciju koja je ujedno i najbolji promoter Plava, Prokletija i sjevera Crne Gore.

“Želio bih da naglasim da je ove godine, u okviru kampanje Osjeti Crnu Goru, Ministarstvo, uz glavnog sponzora M:tel, podržalo devet manifestacija, od kojih je sedam na sjeveru. Tragom brojnih festivala od Bara do Plava želimo da našim turistima predstavimo sve različitosti i najbolje proizvode koje nudi Crna Gora”, poručio je Đurović.

Canović je saopštio da lokalna samouprava u kontinuitetu nastoji da obogati kulturnu ponudu grada pa je primijetno i da ovogodišnja manifestacija obiluje novim kvalitetnim sadržajima.

“Ove godine smo uspjeli da pomjerimo granice, da program oplemenimo tako da postoji dovoljno dobar izbor za svakoga ko trenutno boravi u Plavu, ali i da privučemo one koji možda nijesu planirali da dođu”, rekao je Canović.

