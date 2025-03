Platni promet 1,7 milijardi EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost realizovanog platnog prometa za 20 radnih dana u februaru iznosila je 1,7 milijardi EUR, što je 3,8 odsto više nego u januaru, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

Od toga je 93,35 odsto realizovano u Real Time Gross Settlement (RTGS) sistemu, a ostatak u Deferred Net Settlement (DNS) sistemu.

U RTGS sistemu se obavljaju pojedinačne platne transakcije između učesnika po bruto principu u realnom vremenu, a u DNS sistemu međubankarske platne transakcije po neto principu u odloženom vremenu.

„U februaru je za 20 radnih dana realizovano ukupno 1,19 miliona naloga, od čega 40,85 odsto u RTGS sistemu, a ostatak u DNS sistemu“, navodi se u izvještaju CBCG.

Prosječni dnevni obim realizovanog platnog prometa u RTGS i DNS sistemu, izražen preko broja naloga, iznosio je 59,49 hiljada naloga, dok je prosječna dnevna vrijednost platnog prometa iznosila 85,2 miliona EUR.

U februaru je za 10,9 hiljada minuta produkcije bilo 58 minuta zastoja u radu sistema, te je njegova raspoloživost bila 99,47 odsto.

