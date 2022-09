Plantaže predstavile nova vina na sajmu u Beogradu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sajam vina “Vinska vizija Otvorenog Balkana” u Beogradu, na kojem se predstavila i kompanija 13. jul Plantaže, organizovan je na vrhunskom nivou i posjećenost je bila izuzetno dobra, kazao je zamjenik predsjednika Odbora direktora Plantaža, Miloš Popović.

Na prvom međunarodnom sajmu vina, organizovanom pod pokroviteljstvom vlada Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije, preko 400 izlagača i proizvođača iz više od 20 zemalja iskoristilo je priliku da na jedinstvenoj manifestaciji privuče pažnju posjetilaca i prezentuje pića visokog kvaliteta.

Popović je pohvalio menadžment i zaposlene Plantaža, koju su napravili četiri nove etikete u premijum varijanti – dvije etikete “Starog podruma”, jednu etiketu bijelog vina “Nota” i konjak koji je odležao 16 godina, prenosi Mediabiro.

„Ovoga puta napravili smo prijatno iznenađenje na sajmu,” kazao je Popović.

U prilog tome, kako se navodi, svjedoči i interesovanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Crne Gore Dritana Abazovića za novu liniju vina, koju karakteriše poseban ukus i kvalitet.

“Pohvalili su da je ponuda nespecifična za Plantaže koje su prepoznatljive po crvenim vinima, a na koje utiču klimatski uslovi i podneblje gdje se nalaze“, rekao je Popović.

On je naveo da su ostvarili simpatije kod velikog broja degustatora i posjetilaca i da su zbog toga oduševljeni.

“Sajam je organizovan na vrhunskom nivou. Posjećenost sajma je izuzetno dobra i na tome čestitam organizatorima”, naveo je Popović.

Iz kompanije Plantaže istakli su da teže ka umrežavanju sa ostalim proizvođačima vina.

“Želimo da se pozicioniranom u samom vrhu. Kada se dogodila korona, malo smo stagnirali kao brend, ali smo uspjeli da to poboljšamo zadnjih godinu. Radićemo na marketingu. Inicijalno smo u pregovorima za neka nova tržišta,” kazao je Popović.

