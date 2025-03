Plantaže osvojile sedam zlatnih medalja na Mundus Vini Spring Tastingu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vina Plantaža ostvarila su istorijski uspjeh na prestižnom ocjenjivanju Mundus Vini Spring Tasting 2025, osvojivši ukupno sedam zlatnih medalja, uključujući dvije velike zlatne medalje i prestižno priznanje Best of Show – Montenegro.

Iz kompanije su kazali da na taj način ne samo da je dodatno učvršćen status lidera vinske industrije regiona, već su Plantaže potvrdile izuzetnost crnogorskog Vranca na svjetskoj sceni.

Oni su saopštili da su velike zlatne medalje osvojili Grand reserva – ekskluzivno arhivsko vino koje svjedoči o vrhunskoj eleganciji i potencijalu crnogorskog terora i Crnogorski premijer, koji je ponio i titulu Best of Show – Montenegro, čime je zvanično proglašeno za najbolje crnogorsko vino na ocjenjivanju.

Zlatne medalje osvojili su i premium bijelo vino Nota i premium crvena vina Epoha, Vladika, Vranac Barrique i Vranac Pro Corde.

Na Mundus Vini Spring Tastingu, održanom u njemačkom Nojštatu, više od 250 vinskih eksperata iz 55 zemalja ocjenjivalo je vina iz 45 zemalja.

„U tako prestižnoj konkurenciji, ovaj rezultat svjedoči o vrhunskom kvalitetu vina Plantaža. Posebno je značajno što su Plantaže, uz samo dvije vinarije iz regiona bivše Jugoslavije uspjele da osvoje velike zlatne medalje i dostignu ovaj nivo priznanja“, rekli su predstavnici Plantaža.

Oni su dodali da su oba velika zlata pripala vinima proizvedenim od autohtone sorte Vranac, što dodatno ističe njegovu superiornost na međunarodnoj sceni.

„Ovo istorijsko priznanje za Vranac je potvrda naše posvećenosti vrhunskom kvalitetu. Posebno nas raduje što su međunarodni eksperti prepoznali i potvrdili vrhunski potencijal Vranca, sorte koja je srce crnogorskog vinogradarstva“, naveli su iz Plantaža.

Plantaže, kako su kazali, dosljedno potvrđuju visoke standarde kvaliteta, jačajući na taj način prepoznatljivost crnogorskih vina na svjetskoj vinskoj mapi.

„Vina kojima svijet vjeruje, i u kojima uživaju milioni potrošača širom svijeta, još jednom su dokazala svoju izuzetnost i autentičnost“, poručili du iz kompanije.

