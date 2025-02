Planiraju zatvaranje poglavlja 11 i 13 do kraja godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada Crne Gore planira da do kraja godine zatvori poglavlja 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj i 13 – Ribarstvo, kazao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković.

On je, na sastanku sa ambasadorom Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Johanom Satlerom, rekao da u tom cilju očekuju formiranje Agencije za plaćanje i donošenje niza važnih zakona koji su uslov za zatvaranje tih poglavlja.

“Prema našim planovima, Poglavlja 11 i 13 će biti zatvorena do kraja ove godine”, rekao je Joković.

Prema njegovim riječima, ostaje Poglavlje 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor, koje je vrlo zahtjevno.

“Prema planiranoj dinamici, trebalo bi da bude privremeno zatvoreno do kraja 2026. godine”, istakao je Joković.

Joković je ukazao na uspjeh IPARD II programa i obavijestio Satlera da kroz IPARD III program, čija je vrijednost 64 miliona EUR, imaju veliku zainteresovanost.

“Postoji veliki spoljnotrgovinski deficit, a sa realizacijom novih investicija kroz IPARD III nadam se da ćemo tu cifru smanjiti”, rekao je Joković.

On je istakao da podaci MONSTAT-a pokazuju rast poljoprivredne proizvodnje.

“Do toga smo došli najviše zahvaljujući investicijama kroz prethodni IPARD program i taj trend moramo nastaviti”, naveo je Joković.

Satler je istakao značaj poljoprivrednog sektora i u EU, ali i u Crnoj Gori.

On je pohvalio Crnu Goru za ostvarenu stopu iskorišćenosti EU fondova od 90 odsto u okviru IPARD II programa, ističući da je kroz IPARD III sada dostupna još veća podrška za lokalne poljoprivrednike i proizvođače hrane.

Kako se navodi u saopštenju, tokom sastanka je naglašeno da formiranje Agencije za plaćanja, koja će upravljati velikim EU fondovima, mora pratiti jačanje kadrovskih kapaciteta.

