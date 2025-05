Planiraju osnivanje željezničke agencije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi Zakon o željeznici, koji će uskoro biti proslijeđen Skupštini na usvajanje, predviđa osnivanje nezavisne željezničke agencije, koja će obavljati funkcije regulatornog i tijela nadležnog za bezbjednost u željezničkom saobraćaju, saopštila je resorna ministarka Maja Vukićević.

„Ta agencija će biti operativno i funkcionalno nezavisna, što je ključni uslov Evropske komisije (EK) za obezbjeđivanje konkurentnog željezničkog tržišta i usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU) u okviru Poglavlja 14 – Saobraćajna politika“, kazala je Vukićević.

Ona je učestvovala na panel-diskusiji u organizaciji Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Transportne zajednice, gdje je predstavila reformske mjere i investicione aktivnosti koje Crna Gora sprovodi u sektoru željeznice.

Vukićević je podsjetila da Crna Gora posljednjih nekoliko godina pokušava da pripremi novi Zakon o željeznici, da je bilo mnogo pokušaja u prethodnih pet godina i da je veoma ponosna što je konačno resor na čijem je čelu uspio da uobliči taj zakonski predlog koji je potpuno usaglašen sa evropskim zakonodavstvom.

Govoreći o kapitalnim investicijama, Vukićević je podsjetila da je rekonstrukcija pruge Bar–Vrbnica jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata koji se realizuje uz podršku EBRD, Evropske investicione banke (EIB) i kroz grant sredstva Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Samo za dionicu Golubovci–Bar prošle godine je odobreno 112,6 miliona EUR bespovratnih sredstava, što čini polovinu ukupne vrijednosti investicije, dok će preostali iznos biti obezbijeđen kroz kreditne aranžmane sa međunarodnim partnerima.

„Pored infrastrukturnih ulaganja, Vlada je u junu prošle godine, uz podršku EBRD-a, obezbijedila garanciju za kredit u iznosu od 30 miliona EUR za nabavku novih električnih vozova, čime ćemo unaprijediti kvalitet i pouzdanost putničkog saobraćaja“, navela je Vukićević.

Ona je naglasila da modernizacija željezničke mreže doprinosi unapređenju regionalne povezanosti, posebno duž koridora Bar–Beograd, jača konkurentnost Luke Bar i podržava ciljeve Zelene agende za Zapadni Balkan kroz smanjenje emisija ugljen-dioksida i prelazak sa drumskog na željeznički prevoz.

Crna Gora, kako je zaključila Vukićević, ostaje snažno opredijeljena razvoju moderne, bezbjedne i održive željezničke infrastrukture, uz stratešku podršku evropskih partnera i međunarodnih finansijskih institucija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS