PKCG učestvuje u projektu Reconnect

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) učestvovaće u tematskom projektu pod nazivom Reconnect – Kreativno zanatstvo za industrijsku simbiozu u sektorima plave ekonomije, odobrenom u okviru četvrtog poziva programa saradnje Interreg Euro-MED 2021-2027.

Iz PKCG je saopšteno da je ukupna vrijednost projekta 1,7 miliona EUR, a vodiće ga t2i – Agencija za transfer tehnologija i inovacija iz Italije.

Uz PKCG, partneri su iz Italije, Španije, Grčke i Albanije, i to Privredna komora Venice-Rovigo, Poslovno inovativni centar Malage, Andaluzijski morski i pomorski klister, KINNO – posrednik za inovacije, AULEDA – Agencija za lokalni ekonomski razvoj, Univerzitet u Rijeci i Centar za istraživanje i tehnologiju Grčke.

“Opšti cilj projekta je unapređenje cirkularnosti u Mediteranu, promovisanjem uloge zanatskog sektora kao ključne komponente za razvoj industrijske simbioze, sa fokusom na sektor plave ekonomije (mala i srednja preduzeća bazirana na zanatskoj proizvodnji i šire društveno-inovativne zanatske prakse)”, navodi se u saopštenju.

Cilj je da se podstakne obnova i ponovna upotreba otpada iz ribarstva i algi kako bi se ostaci transformisali u visokovrijedne bio-bazirane sastojke.

Pored toga, projekat ima cilj da proširi koncept simbioze izvan isključivo industrijske dimenzije ka širem razumijevanju društvenih praksi i ekonomskih procesa, koji omogućavaju ostvarenje cirkularnosti.

“Pristupi cirkularnosti su trenutno fragmentisani – srednja i velika preduzeća primjenjuju formalizovane pristupe, dok se manji proizvodni subjekti oslanjaju na spontanije prakse”, rekli su iz PKCG.

Takođe, projekat će uspostaviti i prekograničnu mrežu, koja će nastaviti saradnju i nakon njegovog završetka.

Predviđeno je da realizacija projekata počne 1. aprila ove godine, a trajaće 30 mjeseci.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS