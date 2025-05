PKCG pozvala na oprez u namjeri skraćivanja radnog vremena

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG), kao krovna asocijacija crnogorske privrede, pozvala je na oprez u namjeri skraćivanja radnog vremena sa osam na sedam sati.

“Nijesmo sigurni da je naša privreda spremna i osposobljena da sve veće globalne i unutrašnje izazove savladava sa dodatnim opterećenjem radnih procesa, koje neminovno donosi sedmočasovno radno vrijeme”, saopštili su iz PKCG.

Ta mjera je, kako su ocijenili, odličan model rasterećenja zaposlenih u onim sistemima u kojima je produktivnost rada visoka uz tehnološke iskorake, ponuda radne snage kvalitetna i raznovrsna, a ekonomski rast konstantan i stabilan.

“Danas, našu ekonomiju karakteriše velika i izražena zavisnost od ponude zaposlenih i njihove sposobnosti da odgovore zahtjevnim proizvodnim i radnim procesima. Ubrzana migracija kadra iz realne ekonomije u javni sektor i državna preduzeća, dvojako opterećuje privredu – prvo u pogledu fiskalnih nameta, a potom i kroz deficit kadra usljed njegovog prelaska kod poslodavaca iz državnog i javnog spektra”, poručili su iz PKCG.

U PKCG strahuju da bi, kod takvog stanja stvari, skraćivanje radnog vremena bio dodatni namet ionako opterećenoj privredi, pa ovoj eventualnoj mjeri, kako su zaključili, treba pristupiti krajnje oprezno i sa sveobuhvatnim analizama koje bi joj prethodile.

