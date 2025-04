PKCG na Sajmu građevinarstva u Beogradu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) učestvovala je na Sajmu građevinarstva u Beogradu, jednom od najvećih događaja tog tipa u regionu, gdje je predstavila najnovije projekte, inovacije i mogućnosti za ulaganje u građevinski sektor Crne Gore.

„Ovaj potez je dio strateške inicijative Komore da unaprijedi saradnju sa privrednim subjektima iz regiona i proširi tržište za crnogorske građevinske firme, kao i da privuče strane investitore“, navodi se u saopštenju.

Ovaj sajam, koji se održava svake godine, okuplja vodeće stručnjake, investitore i predstavnike iz industrije građevinarstva, pružajući idealnu priliku za umrežavanje i razmjenu iskustava.

Menadžer marketinga i prodaje u kompaniji Port of Adria, Aleksandra Pešić, naglasila je značaj ovog sajma za njihov poslovni razvoj. Kako je kazala, njihova luka svakodnevno sarađuje sa partnerima iz Srbije, ali i iz čitavog regiona.

„Ovi događaji su jako bitni. Mi već dugi niz godina, zajedno sa PKCG, nastupamo na ovom sajmu i imamo svoj štand. Ovdje organizujemo susrete sa postojećim partnerima, a u obilascima i razgovorima stvaramo nove kontakte koji su nam jako značajni za dalje poslovanje. Ovo je mjesto susreta i sklapanja poslovnih saradnji, u skladu sa našom djelatnošću“, kazala je Pešić.

Vlasnik preduzeća Forestino Montenegro, koje se već dugi niz godina bavi proizvodnjom suncobrana i pergola, Goran Moračanin, istakao je značaj Beogradskog sajma odnosno tržišta Srbije, za razvoj njegovog preduzeća. On je na ovom sajmu prisutan već drugi put.

„Teško je precizno izmjeriti rezultate jedne ovakve promocije. Međutim, razvoj našeg preduzeća nam jasno pokazuje da bismo trebali sve češće nastupati na sajamskim manifestacijama. Fokus tržišta za naše proizvode su regioni Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Naši proizvodi spadaju u luksuznu kategoriju, ali smatram da na ovim regionalnim tržištima postoje preduzeća i pojedinci koji traže viši kvalitet u opremanju svog prostora. Zato smo danas ovdje“, naveo je Moračanin.

Firma Space Ing dolazi iz Podgorice, a bavi se konsaltingom, izradom projektne dokumentacije, uključujući idejni i glavni projekat, kao i vršenjem stručnog nadzora.

Predstavnica kompanije, Jovana Tešović, kazala je da je to njihovo prvo učešće i zahvalni su organizatorima na ovako sjajnoj prilici.

„Ovdje imamo mogućnost da se sretnemo s velikim brojem predstavnika firmi i uspostavimo kontakte koji će, nadam se, kasnije uroditi dobrom saradnjom. Radimo na unapređenju naše djelatnosti, a ovakva regionalna okupljanja nam u tome značajno pomažu“, rekla je Tešović.

Na štandu crnogorskih privrednika predstavila se i kompanija Maljat Stone, koja se bavi obradom mermera. Prema riječima njihovog predstavnika, Aleksandra Bojovića, firma se bavi eksploatacijom i distribucijom kamena Maljat iz kamenoloma u Danilovgradu, a prošle godine obilježila je 60 godina postojanja.

„Na ovom sajmu prisutni smo već četiri godine. Upoznajemo nove klijente, ne samo iz Srbije, već i šire, jer su ovdje prisutni predstavnici preduzeća iz cijele Evrope“, rekao je Bojović.

Učešće crnogorskih firmi na Sajmu građevinarstva u Beogradu pokazalo je da građevinski sektor Crne Gore ima potencijal za regionalno širenje, ali i da postoji snažna volja za uspostavljanjem i jačanjem poslovnih veza.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS