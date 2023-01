Pejović da vrati 6,57 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Okružni sud u Izraelu donio je presudu kojom nalaže direktoru Uniproma, Veselinu Pejoviću da isplati zbirno 6,57 miliona EUR Lioru Daganu, koji je likvidacioni upravnik imovine uhapšenog Majkla Dejvida Grinfilda.

Prethodno, izraelski sud oglasio je naredbu za proglašenje insolventnosti protiv dužnika Grinfilda i imenovao Dagana da zamrzne, raspolaže i povrati svu imovinu Grinfilda, njegovih kompanija koje su plod kriminalnog poduhvata, kako bi se novac vratio prevarenim investitorima i povjeriocima, pišu Vijesti.

Dagan je u tužbi zahtijevao od suda u Tel Avivu da izda nalog kako bi mu se platilo pet miliona, uvećano za troškove i kamatu, a koji su prenijeti Pejoviću od Grinfilda ili posredstvom njegovih korporacija EGFE, iz novca stečenim prevarom, za transakciju sticanja 50 odsto udjela kompanije Uniprom metali (crveni boksiti).

U presudi, u koju su Vijesti imale uvid, piše da Pejović treba Daganu da isplati 5,54 miliona EUR kamate, kao i 1,03 miliona EUR sudskih troškova.

Na pitanje da li su dobili presudu i kako će se prema njoj odrediti, iz Uniproma su Vijestima kazali da nijesu ništa dobili i da nemaju komentar.

U tužbi je navedeno da je Grinfild u decembru 2020. godine kupio od Pejovića za 3,9 miliona EUR 50 odsto udjela kompanije Uniprom metali (crveni boksiti), kao i da je iznos transkacije bio veći, a strane u ugovoru su navele niži fiktivni iznos, da bi Pejović izbjegao plaćanje velikog poreza na transakciju. Dodaje se da je nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora Grinfild prenosio taj ugovor raznim investitorima, uz znanje Pejovića, kako bi im se lažno prikazalo da je on stvarno kupio 50 odsto Uniprom metali, te kako bi ih privukao da ulažu u poduhvat.

Međutim, naglašava se, da informacije koje su Daganu dali Grinfild i sam Pejović pokazuju da je taj kupoprodajni ugovor zapravo bio fiktivni.

U tužbi piše da je stvarni ugovor bio da će Grinfild platiti Pejoviću ukupno 25 miliona EUR za 50 odsto udjela Uniprom metala, u razdoblju od pet godina, “pri čemu je Grinfild zapravo platio (iz novca stečenim prevarom) prvih pet miliona EUR, a dodatni iznosi (pet miliona u svakoj od godina) je trebalo da budu plaćeni iz udjela dužnika (50 odsto) u dobiti Uniprom metala”.

Dodaje se da je nesumnjivo da je Pejović dobio pet miliona EUR na račun posla sa crvenim boksitom, koji je proizašao iz Poncijeve šeme – kojom je Grinfild prevario svoje investitore, te da je prikupljanje novca od investitora za projekat obavljeno dostavljanjem lažnih prevarnih navoda, uz Pejovićevo znanje i pomoć.

Napominje se i da je tokom jula 2021. godine na sastanku, a u svjetlu Pejovićevog odbijanja da postupi po kupoprodajnom ugovoru, Dagan zatražio od njega da vrati pet miliona, na šta je on izjavio da ne namjerava, te da će taj iznos ostati u njegovim rukama kao “kazna”.

Pejović je ranije za Vijesti potvrdio da je sarađivao sa Grinfildom, ali je odbacio navode da je učestvovao u bilo kakvim ilegalnim aktivnostima, da ne vrši opstrukciju pravde i da je za pokrenutu istragu saznao upravo od Dagana 2021. godine. On je naveo i da nikakve fiktivne ugovore nisu pravili, niti da je za tim bilo potrebe.

Iz Uniproma su nedavno kazali da je poslovni odnos sa Grinfildom počeo u 2019. godini, te da je korporacija EGFE Hungary registrovana u Evropskoj uniji, a posluje preko OTP banke iz Mađarske.

