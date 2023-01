Pavićević: Apel Rovčanina porazno slijeganje ramenima nakon pričinjene štete

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Apel izvršnog direktora Elektroprivrede Nikole Rovčanina da se prepozna šteta koju je Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) pretrpio na tržištu i pomogne toj kompaniji, oslikava porazno slijeganje ramenima nakon pričinjene štete, nastale nesavjesnim poslovanjem, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Rovčanin je kazao da očekuje da će Vlada i Ministarstvo kapitalnih investicija u nakraćem roku precizirati raspodjelu sredstava od Evropske komisije i apelovao da se prepozna CEDIS zbog štete koju su pretrpjeli na tržištu.

Član Izvršnog odbora DPS-a Aleksandar Pavićević rekao je da je građanima jasno da je, kako je naveo, nakon masovnih partijskih zapošljavanja, nemilice trošenog novca i lošeg upravljanja, CEDIS danas toliko urušen da je pred kolapsom.

Kako je naveo, da bi se energetski sistem koliko-toliko održao, “neznavenim i nestručnim” rukovodiocima ne preostaje ništa drugo nego da zatraže dotacije i finansijsku pomoć od države, ne razmišljajući da time samo produžavaju agoniju do “potpunog fijaska koji je neminovan”.

“Gospodine Rovčanin, da Vaše stranačke kolege i Vaši koalicioni partneri, koji su zaposjeli fotelje državnih preduzeća, nijesu nemilice trošili novac firmi na čijim čelima su uhljebljeni, ne bi nekada crnogorski privredni giganti došli u situaciju da moraju da “prose” ne bi li opstali i dalje funkcionisali”, kaže se u reagovanju.

Pavićević je rekao da je Rovčanin jedan od vinovnika rada na štetu građana Crne Gore.

“Čiji ste ogroman novac u više navrata, sa računa državnih preduzeća, poklanjali i donirali jednoj vjerskoj organizaciji, za šta ste i nagrađeni laureatom “velikog dobrotvora””, navodi se u reagovanju.

Pavićević je kazao “da takvo nedomaćinsko poslovanje i loša namjera Rovčanina i drugih odgovornih osoba, ima za posljedicu urušavanje energetskog sektora”.

To će, kako je rekao, svakako jednog dana biti predmet interesovanja pravosudnih organa.

“Nastavi li se kontinuitet takvog rada, pitanje je da li će CEDIS uopšte preživjeti i šta će na kraju od njega ostati”, navodi se u reagovanju Pavićevića.

