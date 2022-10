Pad tehnološkog sektora pritisnuo indekse

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u srijedu S&P 500 indeks pao, nakon tri dan rasta, što je najviše posljedica pritiska na tehnološki sektor, nakon slabijih nego što se očekivalo poslovnih rezultata Alphabeta i Microsofta.

Dow Jones ojačao je 0,01 odsto, na 31.839 bodova, dok je S&P 500 pao 0,74 odsto, na 3.830 poena, a Nasdaq indeks 2,04 odsto, na 10.970 bodova, prenosi Hina.

Pad S&P 500 i Nasdaqa najviše je posljedica pritiska na tehnološki sektor, nakon što su Alphabet i Microsoft izvijestili o slabijim nego što se očekivalo poslovnim rezultatima u trećem tromjesečju.

Cijena dionice Alphabeta potonula je više od devet, a Microsofta više od 7,5 odsto.

Od 170 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile izvještaje, njih oko 75 odsto nadmašilo je očekivanja po pitanju zarada.

Međutim, to se uglavnom zahvaljuje smanjenim očekivanjima jer su analitičari zbog visoke inflacije, povećanja kamata i usporavanja rasta ekonomije posljednjih mjeseci smanjili procjene.

Tako sada analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle 2,3 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Početkom jula očekivali su rast zarada više od 11 odsto, a na početku oktobra 4,5 odsto.

Objavljeni podaci o padu prodaje novih kuća i rastu kamata na hipotekarne kredite na najviše nivoe u dvije decenije ukazuju na slabljenje ekonomskog okruženja.

To inače nijesu dobre vijesti za rizičnije investicije, no u kontekstu nastojanja američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) da suzbije inflaciju, to pozitivno utiče na tržište kapitala jer pokazuje da Fedovi napori daju rezultate, da rast privrede i potrošnje usporava.

A to znači da bi Fed uskoro mogao usporiti tempo povećanja kamata, a potom i okončati taj ciklus početkom naredne godine.

Doduše, i dalje se procjenjuje da će Fed na sjednici početkom novembra ponovo, već četvrtu sjednicu zaredom, povećati ključne kamate agresivnih 0,75 postotnih bodova.

Međutim, u decembru bi povećanje moglo biti blaže.

A na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,61 odsto, na 7.056 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,09 odsto, na 13.195 bodova, a pariski CAC 0,41 odsto, na 6.276 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS