Pad prometa i neznatne promjene indeksa

Podgorice, (MINA-BUSINESS) – Suprotni smjerovi indeksa i pad prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je parlament trebalo da se izjasni o sporazumima koje je Vlada nedavno potpisala sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, ojačao je neznatno na 1.183,76 poena, dok je MONEX oslabio blago na 17.590,89 bodova.

Promet je, u sedmici koja je zbog uskršnjih praznika imala jedan radni dan manje, iznosio 74,57 hiljada EUR i bio je skoro 35 odsto manji od prošlosedmičnog.

Oslabile su akcije Port of Adrie 3,6 odsto na 27 centi i Luke Bar blago na 33 centa. Rasle su dionice ulcinjske Solane 1,5 odsto na 1,32 EUR i Crnogorskog Telekoma 2,1 odsto na 2,4 EUR, dok je Crnogorski elektroprenosni sistem ostao na prošlosedmičnih 1,2 EUR.

Vlada je u četvrtak dala saglasnost da Nacionalni parkovi (NPCG) nastave da narednih šest mjeseci upravljaju Solanom u stečaju. NPCG su Solanom upravljali od sredine 2015. godine, a ugovor o zakupu je istekao 7. februara.

Na Montenegroberzi se ove sedmice trgovalo i akcijama Instituta „Simo Milošević“, Elektroprivrede i Budvanske rivijere, koje su u četvrtak koštale 58 EUR, odnosno 5,4 EUR i 7,26 EUR. Dionice Hipotekarne banke sedmicu su završile na 9,55 EUR, Vinoprometa na 10,4 EUR, Poslovno-logističkog centra Morača na 4,5 EUR i Vektra Boke na 20 centi.

Sedmicu je obilježila najava da bi parlament trebalo da raspravlja i izjasni se o nedavno zaključenim sporazumima o ekonomskoj saradnji sa UAE, ali je ta odluka odložena za utorak. Skupština je prethodno u dnevni red sjednice uvrstila predloge zakona o potvrđivanju sporazuma o ekonomskoj i saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina sa UAE, ali su rasprava i izjašnjavanje odloženi, jer su skupštinski odbori na tu temu trajali duže.

Sedmicu je obilježila i najava Građanskog pokreta URA da će Specijalnom državnom tužilaštvu podnijeti krivičnu prijavu protiv premijera Milojka Spajića i drugih NN osoba zbog potpisivanja sporazuma sa UAE, jer smatraju da se na taj način, između ostalog, srozava pravni poredak Crne Gore, ponižava Ustav i degradiraju zakoni koji su već na snazi.

Prethodno su iz Vlade poručivali da sporazumi sa UAE mogu biti isključivo korisni za sve građane Crne Gore, u skladu su sa nacionalnim zakonodavstvom i regulativom EU, kao i da neutemeljene optužbe štete državi kao investicionoj destinaciji.

Oni su objašnjavali da su ti međudržavni sporazumi osnova za investicije i konkretne projekte u različitim oblastima.

Predsjednik Opštine Ulcinj, Genci Nimanbegu, tražio je, međutim, da se sporazumi sa UAE ne uvrste u dnevni red Skupštine, jer smatra da bi njihovo usvajanje moglo imati negativne posljedice za sve građane Crne Gore, a ne samo za Ulcinjane i Veliku plažu.

Ove sedmice je objavljena informacija da je račun državne brodarske kompanije Crnogorska plovidba blokiran zbog duga od 372,5 hiljada EUR. Račun brodarske kompanije blokirala je Prva banka nakon što je dospjelo na naplatu potraživanje po osnovu overdraft kredita u iznosu od oko 400 hiljada EUR.

“U cilju izbjegavanja daljih negativnih posljedica, uključujući mogućnost pokretanja stečajnog postupka nad kompanijom, Ministarstvo pomorstva i Vlada predložili su model zaključenja ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Crnogorske i Barske plovidbe, kojim bi se obezbijedila održivost poslovanja i doprinijelo očuvanju stabilnosti državne pomorske flote”, rekli su iz Ministarstva finansija.

Blokada je uslijedila nakon što je Vlada objelodanila da je analiza Ministarstva pomorstva pokazala da je Crnogorska plovidba prezadužena i nelikvidna, te da nije u mogućnosti da servisira obaveze.

“Ukupan dug kompanije prema Vladi iznosi 36,2 miliona EUR. Takođe, u januaru je dospio i dug po overdraft kreditu Prve banke u iznosu od oko 400 hiljada i ako se isti ne izmiri u najkraćem mogućem roku, Prva banka će pokrenutni prinudnu naplatu, što bi u konačnom rezultiralo blokadom računa”, saopšteno je prošle sedmice iz Vlade.

Ove sedmice je objavljeno i da je Centralna banka (CBCG) prošle godine ostvarila neto dobit od 12,2 miliona EUR, od čega će 4,9 miliona EUR prenijeti u državni budžet.

Savjeta CBCG usvojio je odluku o raspodjeli dobiti, kojom je predviđeno da se 4,9 miliona EUR prenese u budžet Crne Gore, dok se preostali iznos usmjerava u opšte i specijalne rezerve vrhovne monetarne institucije.

