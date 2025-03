Pad na svjetskim berzama

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su cijene dionica pale i u četvrtak, drugi dan zaredom, dok ulagači analiziraju kako će carine na uvoz vozila u Sjedinjene Američke Države (SAD) uticati na tamošnju automobilsku industriju.

Dow Jones indeks oslabio je 0,37 odsto na 42.299 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,33 odsto na 5.693 poena, a Nasdaq indeks 0,53 odsto na 17.804 boda.

Tržište je i dalje pod pritiskom zbog odluke američkog predsjednika, Donalda Trumpa, o uvođenju carina od 25 odsto na uvoz svih automobila koji nijesu proizvedeni u SAD-u.

I dok Trump tvrdi da će to snažno podstaći domaću automobilsku industriju, ulagači baš i nijesu uvjereni, pa je cijena dionice General Motorsa potonula više od sedam odsto, a Forda gotovo četiri odsto, prenosi Hina.

Dionice proizvođača autodijelova Aptiva i BorgWarnera, pojeftinile su oko pet odsto, dok je dionica Tesle poskupila 0,4 odsto, jer ulagači vjeruju da će taj proizvođač električnih vozila biti manje pogođen carinama zbog svoje pretežno domaće proizvodnje.

Ulagači su oprezni i zbog toga što će ovih dana Trump predstaviti plan o uvođenju recipročnih carina na uvoz iz svih zemalja koje naplaćuju carine na uvoz američkih proizvoda.

Trumpova promjenjiva trgovinska politika stvorila je neizvjesnost na Wall Streetu, jer se ulagači plaše poremećaja u lancima snabdijevanja, otežanog ulaganja i jačanja inflacije, što bi negativno uticalo na rast privrede.

Osim toga, ulagači se plaše eskalacije carinskog rata, jer su mnoge zemlje najavile protivmjere zbog američkih carina.

“Ulagači su jako oprezni i zabrinuti zbog Trumpovih politika. Čak i više od politika, brinu ih stalne promjene. To ih čini stvarno nervoznima pri donošenju dugoročnih odluka o ulaganju, bilo da govorimo o firmama, ili o investitorima”, rekao je portfelj menadžer u Argent Capitalu, Jed Ellerbroek.

Zbog toga cijene dionica na najvećoj svjetskoj berzi padaju već sedmicama. Tako je sada S&P 500 indeks sedam odsto niži u odnosu na svoju rekordnu vrijednost od 19. februara. Nasdaq je pao gotovo 12 odsto u odnosu na svoj rekord, pa je već danima u području korekcije.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,27 odsto na 8.666 bodova, dok je frankfurtski DAX pao 0,7 odsto na 22.678 poena, a pariski CAC 0,51 odsto na 7.990 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS