Pad indeksa uz skroman promet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i skroman promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je agencija za kreditni rejting Standard & Poor’s (S&P) potvrdila stabilne izglede Crne Gore, uz zadržavanje ocjene ‘B/B’.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je 0,9 odsto na 1.009,60 poena, a MONEX 0,8 odsto na 14.887,01 bod.

Promet je iznosio 63,36 hiljada EUR i bio je 4,5 puta manji od prošlosedmičnog.

Iz Ministarstva finansija je ove sedmice saopšteno da je S&P potvrdila stabilne izglede Crne Gore, uz zadržavanje ocjene ‘B/B’.

U izvještaju S&P se navodi da bi do poboljšanja rejtinga Crne Gore moglo doći u slučaju brže fiskalne konsolidacije, uz proširenje ekonomske baze, čime bi se ojačala otpornost na vanjske šokove. U takvom scenariju, očekivanja su da neto javni dug potencijalno bude ispod 60 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), uz ostvarenje primarnog suficita.

Stabilni izgledi, kako se dodaje, odražavaju očekivanja rejting agencije, da će ekonomski rast Crne Gore i dalje biti podržan rastom u sektoru turizma, koji se održao i tokom trajanja rata u Ukrajini.

“Očekuje se i da će fiskalni deficit i rizici platnog bilansa ostati pod kontrolom, kao i da će ekonomski eksterni kanali finansiranja ostati otvoreni za sve preostale finansijske potrebe koje ispunjavaju domaće banke ili međunarodne finansijske institucije (IFI)”, rekli su iz Ministarstva.

Ove sedmice gubili su Crnogorski Telekom pet odsto na 1,7 EUR, Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) 4,3 odsto na 1,12 EUR i Luka Bar 1,6 odsto na 50 centi.

Ojačale su dionice Jugopetrola jedan odsto na 12,4 EUR i Hotelske grupe Budvanska rivijera i kompanije Sveti Stefan hoteli Budva neznatno na 7,01 EUR, odnosno 3,91 EUR.

Prošlosedmičnu cijenu akcija zadržali su Robna kuća Nikšićanka 1,2 EUR, preduzeće Jadran Riba 13,03 EUR, Poslovno-logistički centar Morača četiri EUR i Port of Adria 22 centa.

Trend je sedmicu završio na 5,6 centi.

Ministarstvo finansija je ove sedmice zadužilo Marinu Bar i Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca da bez odlaganja pokrenu incijative za donošenje odluka o raspodjeli dobiti, kako bi se dio uplatio u državni budžet.

Vlada je zaključcima od 8. juna zadužila predstavnike države u organima upravljanja u državnim preduzećima da 70 odsto dobiti iz prošle i 30 odsto dobiti iz 2021. godine, uplate u budžet. Potom je, zbog nepoštovanja tih zaključaka, dala dodatni rok do kraja avgusta da se ispuni ta obaveza.

Resorni ministar, Aleksandar Damjanović, kazao je na sjednici Vlade da je do 25. avgusta uplaćeno ukupno 4,37 miliona EUR u budžet.

Prema njegovim riječima, to je nekih 11 odsto gornjeg ili maksimalnog limita, imajući u vidu bilanse preduzeća u državnom vlasništvu.

Državna preduzeća koja su najavila donošenje odluka na sjednicama skupštine akcionara u septembru su Elektroprivreda (EPCG) nekih 8,4 miliona EUR i Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera 247 hiljada. To je ukupno 8,64 miliona EUR.

Takođe, donijete su odluke o raspodjeli dobiti Crnogorskog operatora tržišta električne energije i Pošte za 2021. i prošlu godinu.

Ove sedmice je i premijer Dritan Abazović saopštio da bi Institut „Simo Milošević“ trebalo da pređe u stoprocentno vlasništvo države kako bi se trajno riješilo to pitanje, dodavši da mu je Vlada više puta pomagala u skladu sa zakonskim mogućnostima.

On je novinarima u Vili Gorica nakon prijema organizovanog za seniorsku košarkašku reprezentaciju, kazao da Vlada nije stoprocentni vlasnik Instituta i da ne može da radi ništa protivzakonito.

„Više puta smo pomagali prema onome što su mogućnosti države. Imali smo aktivnosti u vezi sa sporazumima sa Srbijom, što govori da hoćemo da im pomognemo. Međutim, neki ljudi u menadžmentu su se odlučili za politički marketing“, naveo je Abazović.

Ukupan promet na Montenegroberzi u avgustu je iznosio 555,22 hiljade EUR i bio je 71,8 odsto niži u odnosu na jul.

„U poređenju sa avgustom prošle godine, promet je viši 17,19 odsto. Prosječan dnevni promet iznosio je 24,14 hiljada EUR”, navodi se u Biltenu Montenegroberze.

Ukupna tržišna kapitalizacija akcija na dan 31. avgust iznosila je 2,5 milijardi EUR, što predstavlja pad od 23,96 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

