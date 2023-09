Pad indeksa uz mirno trgovanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i skroman promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj nije bilo značajnijih ekonomskih događaja.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je 1,8 odsto na 1.019,12 poena, a MONEX 1,3 odsto na 15.002 boda.

Promet je iznosio 286,78 hiljada EUR i bio je 6,6 puta veći od prošlosedmičnog.

Gubili su Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) deset odsto na 1,17 EUR, Elektroprivreda 3,8 odsto na 5,1, Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera 2,8 odsto na sedam i Jugopetrol 1,8 odsto na 12,27 EUR.

Iz EPCG je saopšteno da je hidroelektrana (HE) Perućica spremna za početak proizvodnje, po planu, nakon remontnih radova, ali je odlučeno da se izađe u susret zahtjevu Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje i početak proizvodnje odgodi za 15. septembar.

Poskupila je dionica Robne kuće Nikšićanka 20 odsto na 1,2 EUR, Crnogorskog Telekoma 2,3 odsto na 1,79 EUR i Luke Bar 1,7 odsto na 50,83 centa.

Prošlosedmičnu cijenu akcije zadržali su kotorsko preduzeće Jadran riba 13,03 EUR, Poslovno-logistički centar Morača četiri EUR, Institut “Simo Milošević” 21,17 EUR i Port of Adria 22 centa.

Vlada je ove sedmice predložila da se dug Instituta prema Jugobanci Beograd u stečaju umanji za iznos koji država Srbija duguje po osnovu stare devizne štednje.

„Na taj način bi se umanjile ukupne obaveze Instituta i otklonila najveća prijetnja uvođenja stečaja“, navodi se u informaciji o dugovanju Instituta prema Jugobanci u stečaju sa Predlogom protokola o saradnji koji je Vlada usvojila na telefonskoj sjednici.

U informaciji se navodi da država Crna Gora ima obavezu izmirenja duga prema Jugobanci u stečaju na osnovu pravosnažne sudske presude, dok istovremeno postoji i neizmirena obaveza Srbije prema Crnoj Gori za staru deviznu štednju.

„Predlog je da se dugovanje Crne Gore prema Jugobanci umanji za iznos koji Srbija duguje po osnovu stare devizne štednje, kako bi se na taj način umanjile ukupne obaveze Instituta i otklonila najveća prijetnja uvođenja stečaja“, navodi se u saopštenju.

Takođe je razgovarano o mogućnosti dugoročne saradnje Instituta “Simo Milošević” sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje Srbije u smislu korišćenja usluga Instituta od zdravstvenih osiguranika iz te zemlje, imajući u vidu iskustva saradnje iz ranijeg perioda.

Ove sedmice je iz Ministarstva finansija saopšteno da je suficit budžeta države u prvih osam mjeseci ostvaren na nivou od 196 miliona EUR ili 3,2 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Iz Ministarstva je precizirano da je na depozitima države na kraju avgusta raspoloživo preko 190 miliona EUR, odnosno preko 260 miliona EUR, uključujući rezerve zlata, kao i da su pozitivni trendovi naplate prihoda evidentni i tokom avgusta.

Prema preliminarnim podacima Ministarstva o izvršenju budžeta za avgust, navodi se da su prihodi budžeta u avgustu iznosili 242 miliona EUR, što je u odnosu na isti mjesec prethodne godine veće 49 miliona EUR ili 25 odsto.

“U poređenju sa planom za avgust, prihodi budžeta su iznad plana 40 miliona EUR ili 20 odsto”, navodi se u saopštenju.

Sa druge strane, prema preliminarnim podacima o potrošnji, u avgustu je izvršenje budžeta realizovano na nivou od 198 miliona EUR, što predstavlja 95 odsto plana. Evidentirana je bolja realizacija kapitalnog budžeta koja je realizovana na nivou od 22,3 miliona EUR što predstavlja 115 odsto plana, dok je tekuća porošnja na novou od 175 miliona EUR odnosno 94 odsto plana.

“Shodno navedenom, preliminarni podaci ukazuju da je, na osnovu realizovanih ostvarenih prihoda i rashoda, ostvaren suficit budžeta u iznosu od 45 miliona EUR”, dodaje se u saopštenju.

Podaci Ministarstva su pokazali da je u prvih sedam mjeseci, imajući u vidu realizaciju prihoda i rashoda, ostvaren suficit budžeta u iznosu od 151,5 milion EUR ili 2,5 odsto procijenjenog BDP-a.

