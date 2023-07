Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj nije bilo značajnijih ekonomskih događaja.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 blago je oslabio na 999,31 poen, a MONEX neznatno na 14.781,42 boda.

Promet je bio skoro deset puta manji od prošlosedmičnog i iznosio je svega 5,5 hiljada EUR.

Oslabile su jedino dionice Crnogorskog elektroprenosnog sistema, oko jedan odsto na 1,05 EUR.

Trgovalo se i akcijama Jugopetrola, Marine Bar i ulcinjske Solane, koje su u petak koštale 12,5 EUR, odnosno tri EUR i 1,28 EUR. Dionice Plantaža su na kraju trgovanja koštale 29 centi, a Port of Adrie 25 centi.

Krajem sedmice su iz Ministarstva finansija najavili da će kineskoj Eksim banci platiti petu ratu kredita za potrebe izgradnje prioritetne dionice auto-puta Bar-Boljare, od 40,7 miliona USD.

Iz tog Vladinog resora su precizirali da se iznos od 32,79 miliona USD odnosi na glavnicu, dok se preostalih 7,91 milion USD odnosi na kamatu kredita.

“Obaveze prema Eksim banci izražene su u američkim dolarima, te je, prilikom izmirenja obaveza, Crna Gora dužna da obezbijedi dolare i da izmiri obaveze u dolarima. Imajući u vidu da je izlaskom iz hedžing aranžmana država prihodovala oko 64,03 miliona USD, pomenuti iznos će biti iskorišćen za plaćanje pete rate. Dakle, nema potrebe za obezbjeđenjem dolara na tržištu, jer su oni već obezbijeđeni, čime je izbjegnut i trošak konverzije”, kazali su iz Ministarstva.

Oni su dodali da ukoliko bi Crna Gora bila u obavezi da obezbijedi dolare, bez postojanja hedžing aranžmana, dolari bi se kupovali po tržišnom kursu, pa bi eurska vrijednost pete rate, prema srednjem kursu Centralne banke, na dan 19. jul iznosila oko 36,2 miliona EUR.

“Da je, pak, hedžing aranžman bio nastavljen pod istim uslovima definisanim aranžmanom iz 2021. godine, što je nemoguće jer su se tržišni uslovi značajno promijenili i aranžman ne bi mogao biti nastavljen pod istim uslovima, eurska vrijednost pete rate kredita iznosila bi oko 30,9 miliona EUR”, rekli su iz Ministarstva.

Do sada je Vlada kineskoj Eksim banci otplatila 208,7 miliona USD kredita za izgradnju auto-puta.

Iz Aerodroma Crne Gore su u petak saopštili da su od početka godine do sredine jula opslužili oko 1,2 miliona putnika, što je na nivou rekordne 2019. godine, a kompanija je ostvarila i veće prihode i neto dobit.

Predsjednik Odbora direktora kompanije, Eldin Dobardžić, je na svečanosti povodom obilježavanja Dana Aerodroma Crne Gore, kazao da je tokom prvih šest mjeseci na podgoričkom aerodromu opsluženo oko 30 odsto više putnika u odnosu na rekordnu 2019, dok je tivatski na oko 65 odsto uporednog rezultata.

Premijer Dritan Abazović rekao je da Aerodromi Crne Gore u ovom trenutku na računu imaju skoro 15 miliona EUR, dok je broj putnika blizu onoga iz rekordne 2019. godine.

On je dodao da tivatski aerodrom ima slabiji rezultat zbog okolnosti koje nijesu direktno vezane za Crnu Goru, napominjući da očekuje da se do kraja godine konstatuje da je Crna Gora imala rekordnu turističku sezonu i da su opsluženi putnici na oba aerodroma bili zadovoljni.

„Imali smo prilike da porazgovaramo sa turistima. Čini mi se da nose lijepe utiske i da nikakve vanrednosti nema, ni na aerodromima, ni generalno u bilo kojem segmentu koji se tiče turističke privrede“, rekao je Abazović prilikom posjete Aerodromima, povodom obilježavanja njihovog Dana.

Iz Elektroprivrede je ove sedmice objavljeno da je ta kompanija u prvoj polovini godine ostvarila dobit od 106,11 miliona EUR, najveću od osnivanja.

„Rekord je utoliko impresivniji ukoliko se zna da je EPCG, u godini ostvarenja takvog rezultata, bila jedina u Evropi koja građanima nije povećavala cijene električne energije, niti je bilo intervencija iz budžeta Crne Gore“, kazali su iz elektroenergetske kompanije.

Ove sedmice je iz Montenegroberze saopšteno da su dividendu za prošlu godinu dijelile četiri kompanije, dok su za 2021. to učinile njih tri.

Emitenti koji su u toku ove godine na skupštinama akcionara donijeli odluku o isplati dividende za prošlu su Jugopetrol, Crnogorski Telekom, Zetatrans i Crnogorski elektroprenosni sistem.

“Riječ je o kompanijama koje posluju sa profitom i koje dio ostvarenog profita isplaćuju svojim akcionarima”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS