Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Vlada objavila da je u prvih pet mjeseci ove godine ostvaren suficit budžeta od 110 miliona EUR ili 1,8 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je tri odsto na 1.002,02 poena, a MONEX osam odsto na 14.695,71 bod.

Promet je iznosio 61,62 hiljade EUR i bio je 4,3 odsto manji od prošlosedmičnog.

Pale su akcije Elektroprivrede (EPCG) 2,4 odsto na 4,88 EUR, Crnogorskog Telekoma 8,5 odsto na 1,67 EUR i Plantaža 7,1 odsto na 26,02 centi.

Rasle su dionice Sveti Stefan hotela 3,7 odsto na 3,9 EUR.

Trgovano je i akcijama Marine Bar, Poslovno logističkog centra Morača i Crnogorskog elektroprenosnog sistema, koje su ostale na prošlosedmičnom nivou od tri EUR, odnosno četiri EUR i 1,06 EUR. Vrijednost nijesu mijenjale ni dionice Port of Adrie koje su u petak koštale 25 centi.

Akcije Jugopetrola su na kraju radne sedmice koštale 11,2 EUR, Budvanske rivijere 7,3 EUR, a Zetatransa 95,2 centa.

Ove sedmice je trgovano i dionicama fonda Trend, koje koštaju 5,3 centa.

Iz Ministarstva finansija su u petak saopštili da je u maju ostvaren budžetski deficit od 3,2 miliona EUR.

Prema podacima Ministarstva, prihodi budžeta su u periodu januar – maj iznosili 984 miliona EUR ili 15,9 odsto procijenjenog BDP-a i veći su 145,8 miliona ili 17,4 odsto u odnosu na planirane, dok su u odnosu na uporedni period prošle godine veći 235,1 milion ili 31,4 odsto.

„U posmatranom periodu, zabilježen je rast gotovo svih kategorija prihoda budžeta. Najznačajnija pozitivna odstupanja zabilježena su kod ostalih prihoda, prihoda po osnovu poreza na dodatu vrijednost (PDV), doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i donacija i transfera“, navodi se izvještaju Ministarstva o izvršenju budžeta za period januar-maj.

Svjetska banka (SB) je u utorak, na predstavljanju Ekonomskog memoranduma za Crnu Goru pod nazivom Ka strategiji održivog rasta, ocijenila da je Crnoj Gori potrebna nova strategija rasta, zasnovana na produktivnosti i povećanju ljudskog kapitala uz očuvanje prirodnih resursa.

Iz SB su kazali da država treba da radi u pravcu strategije održivijeg rasta, kako bi ubrzala svoju konvergenciju ka životnom standardu Evropske unije (EU).

„Uprkos značajnom napretku u protekloj deceniji, predviđa se da će, ukoliko Crna Gora nastavi sa svojom stopama rasta od prije pandemije koronavirusa, biti potrebno skoro 40 godina da prosječni dohodak građana Crne Gore dostigne prosječne nivoe dohotka EU“, naveli su iz SB.

Kako bi prevazišla taj izazov, Crnoj Gori je potrebna nova strategija, strategija održivijeg rasta, zasnovana na produktivnosti i povećanju ljudskog kapitala uz očuvanje prirodnih resursa.

Ove sedmice su iz Centra za ekonomske i evropske studije (CEES) ocijenili da kupovna moć građana, reflektovana u kretanju realne zarade, nije poboljšana, iako je crnogorska ekonomija zabilježila snažan rast u prvom kvartalu, prvenstveno zahvaljući rastu potrošnje.

Procjena CEES-a je da bi, ukoliko se nastavi sličan obrazac kvartalnih kretanja, realni ekonomski rast do kraja godine mogao biti oko 2,4 odsto.

„Godišnja stopa inflacije je prema zvaničnim podacima, u maju iznosila 8,4 odsto. Iako smanjena, to je i dalje značajno iznad prosjeka u eurozoni. Na visoku inflaciju i dalje utiču povećane cijene hrane i bezalkoholnih pića, odjeće i obuće, namještaja, kao i povećanje cijena koje se odnose na stanovanje, vodu, struju, gas i druga goriva“, naveli su iz CEES-a.

Ove sedmice su akcionari EPCG usvojili predlog odluke za povećanje uloga te kompanije u Crnogorski elektrodistribitivni sistem. Odlukom se definiše da EPCG unosi novčana sredstva u iznosu od 21,57 miliona EUR radi finansijske konsolidacije CEDIS-a, kako bi se sanirale posljedice poremećaja na tržištu električne energije.

“Novčana sredstva u iznosu od 6,7 miliona EUR odnose se na period od 1. aprila do 31. decembra 2021. godine, a iznos od 14,8 milona EUR na prošlu godinu i zbirno predstavljaju cjenovnu razliku nabavke električne energije za pokrivanje regulatorno dozvoljenih gubitaka kod CEDIS-a”, saopšteno je iz EPCG.

Skupština akcionara Zetatransa odlučila je da dioničarima kompanije bude isplaćena dividenda u iznosu od 12 centi bruto po akciji, za šta će biti opredijeljeno 985,97 hiljada EUR.

„Skupština akcionara je donijela odluku da se ukupna dobit kompanije za prošlu godinu od 985,71 hiljadu EUR i akumulirana iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od skoro 1,06 miliona, rasporedi tako što će se iznos od 985,97 hiljada podijeliti kroz dividende akcionarima, dok iznos od skoro 1,06 miliona ostaje neraspoređen“, navodi se u saopštenju.

Dividenda će se isplaćivati od 27. oktobra, prenosom pripadajućeg iznosa na račune akcionara, a prema spisku akcionara iz Centralnog klirinškog depozitarnog društva na dan 29. jun.

