Pad drugi dan zaredom

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica pale drugi dan zaredom, jer je i dalje nejasno kako teku pregovori između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i njenih najvećih trgovinskih partnera o carinama.

Dow Jones indeks oslabio je 0,95 odsto na 40.829 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,77 odsto na 5.606 poena, a Nasdaq indeks 0,87 odsto na 17.689 bodova.

Pritom su najviše, više od 2,5 odsto, pale cijene dionica u farmaceutskom sektoru, jer je predsjednik SAD-a, Donald Trump, poručio da će u naredne dvije sedmice odlučiti o carinama na uvoz farmaceutskih proizvoda, prenosi Hrportfolio.

Ulagače je na oprez natjerala i nekoordinacija Trumpa i ministra finansija, Scotta Bessenta.

Bessent je, naime, kazao da bi već ove sedmice Vlada mogla objaviti nekoliko trgovinskih dogovora. No, Trump je kasnije kazao da će on i Vlada u naredne dvije sedmice razmotriti predloge trgovinskih dogovora i odlučiti koje prihvatiti.

„Sve zavisi od trgovinskih pregovora, a Trump govori kao da će pobijediti. No, veliko je pitanje što će biti s Kinom. Mislim da ni pregovori s Kanadom i Evropskom unijom (EU) neće biti lagani, no pregovori s Kinom biće vrlo teški i mislim da će proći dosta vremena do dogovora”, rekao je strateg u firmi Ingalls & Snyder, Tim Ghriskey.

Na tržištu vlada nesigurnost od 2. aprila, kada je Trump najavio recipročne carine. U prvim danima nakon toga, S&P 500 indeks potonuo je više od 15 odsto, no kasnije je nadoknadio sve te gubitke.

U utorak je počela dvodnevna sjednica čelnika američke centralne banke, no ne očekuje se smanjenje kamatnih stopa.

Ipak, ulagači će pažljivo pratiti svaku riječ saopštenja Federalnih rezervi (Fed), ne bi li odgonetnuli namjere centralne banke.

Predsjednik Fed-a, Jerome Powell, poručio je nedavno, uprkos Trumpovim pritiscima na Fed da smanji kamate, da će banka prije odluke o kamatama pričekati nove podatke koji bi trebalo da pokažu kako će uvođenje carina uticati na rast ekonomije i inflaciju.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je neznatno na 8.597 bodova, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,41 odsto na 23.249 poena, a pariski CAC 0,4 odsto na 7.696 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS