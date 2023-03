London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je protekle sedmice prekinuo veliki pozitivni niz dug četiri sedmice.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, pao je prošle sedmice 0,6 odsto, na 104,6 bodova, prenosi SEEbiz.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti oslabio 0,85 odsto, pa je cijena eura dostigla 1,0635 USD. Kurs dolara prema japanskoj valuti skliznuo je 0,4 odsto, na 135,85 jena (JPY).

Početkom sedmice dolarov indeks dostigao je 105,36 bodova, novi najviši nivo u sedam sedmica, jer su svi posljednji podaci pokazali da se inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i dalje drži na visokim nivoima i da privreda i dalje stabilno raste. A to znači da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), kako bi suzbio inflaciju, morati nastaviti s povećanjem kamatnih stopa.

Tako su na tržištu novca povećane procjene o Fedovim kamatama. Sedmicu prije očekivalo se da će centralna banka povećati ključne kamate na 5,35 odsto do jula, dok se sada očekuje da će ih do septembra podignuti u raspon od 5,5 do 5,75 odsto. Trenutno se kamate kreću između 4,5 i 4,75 odsto.

Pad dolara uslijedio je u četvrtak nakon što je predsjednik Feda u Atlanti, Raphael Bostic, kazao da bi centralna banka u martu trebalo da poveća kamate 0,25 postotnih bodova.

