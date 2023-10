Pad cijena nafte

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u utorak na međunarodnim tržištima ispod 87 USD budući da se pažnja trgovaca preusmjerila sa sukoba Izraela i palestinskog Hamasa na potražnju u uslovima podignutih kamatnih stopa koje koče privredu.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila niža 1,18 USD nego na zatvaranju trgovine u utorak i iznosila je 86,97 USD. U utorak je zaključila trgovinu u plusu 3,57 USD, prenosi SEEbiz.

Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,24 USD nižoj cijeni, od 85,16 USD. U utorak je zaključio trgovinu u plusu 3,59 USD.

Na početku sedmice raspoloženje na tržištu obilježio je strah da bi se sukob Izraela i palestinskog Hamasa mogao proširiti i na druge zemlje na Bliskom istoku i izazvati poremećaje u snabdjevanju iz regije ključne za svjetsko snabdjevanje naftom.

“Na tržištima još vlada velika neizvjesnost nakon napada u Izraelu prošlog vikenda”, ocijenili su analitičari ING-a, dodajući da trgovci sada u cijene uračunavaju i dodatak na rizik.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS