Pad berzanskih indeksa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak cijene dionica oštro pale, izgubivši dio dobitaka od prethodnog dana, jer se carinskom ratu između Vašingtona i Pekinga ne nazire kraj.

Dow Jones indeks pao je 2,5 odsto na 39.593 boda, dok je S&P 500 potonuo 3,46 odsto na 5.268 bodova, a Nasdaq indeks 4,31 odsto na 16.387 bodova, prenosi Hrportfolio.

Tako su indeksi izgubili dio dobitaka od prethodnog dana, kada je S&P 500 skočio 9,5 odsto, a Nasdaq više od 12 odsto.

Nakon velikih oscilacija posljednjih dana, S&P 500 i dalje je oko sedam odsto u minusu od polovine prošle sedmice, kada je predsjednik SAD-a Donald Trump najavio dodatne, recipročne carine na uvoz.

Nakon što je Trump u srijedu odložio primjenu tih carina na 90 dana, mnoge zemlje poručile su da su spremne da pregovaraju, između ostalog, i EU. Unija je takođe odložila svoje protivmjere na Trumpove carine.

Međutim, carinski rat između Vašingtona i Pekinga se nastavlja, jer je Trump povećao ukupnu carinsku stopu na uvoz kineske robe na 145 odsto, 125 odsto recipročnih carina i prethodnih 20 odsto vezanih uz krizu s fantanilom.

Kina, međutim, na uvoz američke robe primjenjuje carinu od 84 odsto, uz prethodnih 20 odsto na određenu grupu proizvoda, te poručuje da neće popustiti.

Zbog toga ulagače nijesu ohrabrili ni bolji nego što se očekivalo podaci o popuštanju inflacije u SAD-u u martu.

Uostalom, procjenjuje se da će idućih mjeseci zbog uvođenja carina inflacija najvjerojatnije porasti, dok čelnici američke centralne banke ionako poručuju da neće žuriti sa smanjenjem kamata, nego pričekati podatke koji će pokazati kako su carine uticale na rast privrede i inflaciju.

Zbog svega toga, VIX indeks “straha” ponovo je porastao, što pokazuje da ulagači pojačano osiguravaju svoje portfolije od mogućeg daljeg pada cijena dionica.

A na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 3,04 odsto na 7.913 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 4,53 odsto na 20.562 boda, a pariski CAC 3,83 odsto na 7.126 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS