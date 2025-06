Otvoreni sezonski turističko-informativni biroi

Budva, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija Budve (TOB) otvorila je šest novih sezonskih turističko-informativnih biroa i to u Buljarici, Crvenoj Komuni, Reževićima, na Svetom Stefanu, u Rafailovićima i Lapčićima.

Iz TOB-a je saopšteno da će se otvaranjem novih biroa dodatno unaprijediti kvalitet usluge i rasteretiti postojeći kapaciteti u najprometnijem dijelu ljetnje sezone.

Ovi punktovi, uz postojećih 12 biroa, biće na usluzi turistima i građanima do 15. septembra.

“Pored davanja servisnih informacija, u biroima je moguće izvršiti prijavu boravka i uplatu boravišne takse, što u velikoj mjeri doprinosi efikasnosti i transparentnosti turističkog sistema”, rekli su iz TOB-a.

Radno vrijeme svih biroa biće od osam do 21 sat radnim danima i subotom, dok će se nedjeljom raditi u terminu od osam do 15 sati.

Glavni info biro u Mediteranskoj ulici radiće svakodnevno u dvije smjene – od osam do 21 sat.

TOB ovim korakom, kako su saopštili, pokazuje jasnu namjeru da ljetnju sezonu učini organizovanijom, a turističku uslugu dostupnijom i kvalitetnijom za sve posjetioce.

