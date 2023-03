Otvorene prijave za SIA program

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prijave za najveći evropski program podrške društvenom preduzetništvu mladih – Social Impact Award (SIA) otvorene su danas, a već od naredne sedmice će im biti dostupan program neformalne edukacije.

Prve besplatne edukativne radionice za mlade u sklopu novog ciklusa SIA programa počeće sa realizacijom 27. marta na crnogorskom primorju.

U okviru ovih aktivnosti, učesnici će imati priliku da se informišu o konceptu društvenog preduzetništva i dobiju smjernice kako da kreiraju ideju i prijave se na SIA takmičenje.

„Prve četiri radionice namijenjene su svim mladim ljudima starosne dobi od 15 do 30 godina u južnoj regiji, a realizovaće se u Baru, Budvi, Kotoru i Herceg Novom u periodu od 27. do 30. marta“, navodi se u saopštenju.

Svi oni koji žele biti dio ovih događaja, neophodno je da da svoje prisustvo obezbijede kroz kratko popunjavanje online prijavnog formulara na kom će pronaći sve neophodne informacije https://bit.ly/3JzNgMs.

„Kroz jednogodišnje trajanje programa, mladima se pruža prilika da se dodatno informišu o važnosti društvenog preduzetništva, ali i prilikama koje ono nudi, kao i da dobiju neophodna uputstva i usmjerenja kako bi poboljšali svoju ideju i povećali šanse da ona opstane na tržištu nakon realizacije. U toku, ali i nakon formalnog završetka ovog društveno odgovornog projekta, biće im obezbijeđena podrška od SIA partnera, kako u Crnoj Gori, tako i Evropi“, dodaje se u saopštenju.

Tri pobjednička tima očekuje i početni kapital za realizaciju ideje u iznosu od 1,5 hiljada EUR, mentorska podrška, kao i prilika da stečena znanja i vještine predstave na internacionalnom SIA Samitu, koji se ove godine održava u Beogradu.

Nacionalna koordinatorka SIA programa u Crnoj Gori, Jelena Kavarić, kazala je da su prijave za takmičenje zvanično otvorene danas, a za učešće u okviru timova moći će da se prijave svi mladi ljudi koji imaju između 15 i 30 godina, a čije ideje odgovaraju ispunjenju ciljeva održivog razvoja.

„Realizacijom ciklusa edukativnih i promotivnih događaja koji će se organizovati u više od 20 crnogorskih gradova, obezbijedićemo pravovremeno informisanje ciljnih grupa o svim benefitima programa i načinima kako se mogu prijaviti za takmičenje“, objasnila je Kavarić.

Svoju ideju zainteresovani mogu prijaviti do 31. maja, popunjavanjem jednostavne aplikacione forme na SIA veb sajtu https://apply.socialimpactaward.net/montenegro/.

SIA predstavlja najveći evropski program podrške društvenom preduzetništvu mladih koji je 2009. godine pokrenuo Impact Hub Vienna, u partnerstvu sa Erste Fondacijom i Univerzitetom za biznis i ekonomiju u Beču.

Tokom prethodnog ciklusa realizacije SIA programa u prošloj godini održano je više od 40 različitih obuka i radionica u 15 crnogorskih opština i kroz sami proces bilo je uključeno preko hiljadu mladih ljudi, a finalni produkt projekta su bile 33 preduzetničke ideje.

Projekat SIA u Crnoj Gori realizuje NVO Centar za omladinsku edukaciju, uz generalno pokroviteljstvo Erste banke Podgorica, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, IRF-a, Five Grupe, M:tel-a i Glavnog grada Podgorice.

Pored generalnih pokrovitelja, partneri programa su Coca-Cola HBC Crna Gora, Mercator-CG, Privredna komora, Neregelia i UNDP Crna Gora. Podršku programu pružaju i The Chedy Luštica Bay, kao i Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica i Univerzitet Mediteran.

