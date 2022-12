Otvorena nova One poslovnica u Danilovgradu

Danilovgrad, (MINA-BUSINESS) – Kompanija One otvrila je u Danilovgradu novu poslovnicu, koja će, kako su saopštili njeni predstavnici, sadašnjim i budućim korisnicima omogućiti direktan i transparentan kontakt u prijatnom ambijentu.

Iz kompanije su kazali da se nova poslovnica nalazi u centru grada, u ulici Vlajka Đuranovića bb.

Izvršni komercijalni direktor u kompaniji One, Brano Đurović, rekao je da će novi ambijent unaprijediti korisničko iskustvo građana Danilovgrada, pružajući mogućnost da u komunikaciji sa osobljem za sebe izaberu najbolje iz ponude.

„Za kompaniju One korisničko iskustvo je na prvom mjestu, što podrazumijeva naš posvećen i kontinuiran rad na unapređenju usluga. Pored toga što nam je prioritet da naši korisnici imaju kvalitetnu mrežu na koju mogu da računaju, želimo da im na raspolaganju bude i ponuda paketa i uređaja koja u potpunosti zadovoljava naše korisnike”, kazao je Đurović.

On je dodao da uspješnu priču može da zaokruži prijateljski odnos i direktna komunikacija.

“Uz razgovor koji će razriješiti sve nedoumice ili eventualne izazove, našim korisnicima direktan kontakt sa nama je uvijek na raspolaganju kroz naš korisnički servis na 1.me, kroz MojOne aplikaciju i na broju 1700, ali prvenstveno u našim poslovnicama gdje ih čekaju kvalitetna usluga i ljubaznost”, objasnio je Đurović.

