Otvoren novi ciklus SIA programa u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi ciklus programa Social Impact Award (SIA) u Crnoj Gori, koji mladima pruža priliku da razvijaju preduzetničke ideje sa društvenim uticajem otvoren je danas, čime su i zvanično pokrenute prijave za najveće međunarodno takmičenje iz oblasti društvenog preduzetništva mladih.

Prijave za ovogodišnje SIA takmičenje otvorene su za sve mlade od 15 do 30 godina koji imaju inovativne ideje i žele da doprinesu zajednici kroz održive poslovne modele.

Prijave su moguće od 14. marta do 31. maja putem zvanične platforme programa, koja je dostupna na linku https://apply.socialimpactaward.net/montenegro

„Zainteresovani mladi ljudi, odnosno učesnici će imati priliku da kroz više od 40 različitih sadržaja, koji će se kreirati i održati u sve tri crnogorske regije, steknu potrebna znanja i vještine i informišu se o načinu prijave“, navodi se u saopštenju.

Takođe, dobiće mentorsku podršku renomiranih stručnjaka iz različitih oblasti, dok će četiri pobjednička tima osvojiti početni kapital od 1,5 hiljada EUR za realizaciju svojih ideja, dodatnu mentorsku podršku, priliku da svoja dostignuća predstave na međunarodnom SIA Samitu, kao i tri mjeseca besplatnog rada u co-working prostoru u Naučno-tehnološkom parku.

Današnjem događaju u Načuno-tehnološkom parku su prisustvovali predstavnici državnih institucija, biznis sektora, akademske zajednice, civilnog društva i mladi preduzetnici.

Nacionalna koordinatorka SIA programa u Crnoj Gori, Jelena Kavarić, rekla je da je u prethodne tri godine, program Social Impact Award postavio temelje za razvoj društvenog preduzetništva kod mladih u Crnoj Gori.

„Više od 400 njih uključeno je u proces kreiranja društveno odgovornih ideja, a kroz mentorski rad i obuke razvijeno je 163 inovativna koncepta. S ponosom nastavljamo ovu priču i radujemo se novim idejama koje će proizići iz ovogodišnjeg ciklusa“, rekla je Kavarić.

U ime implementatora programa u Crnoj Gori, NVO Centar za omladinsku edukaciju, izvršni direktor, Jugoslav Radović, kazao je da SIA nije samo takmičenje – to je platforma koja mladima pruža realne mogućnosti da unaprijede društvo.

„Kroz ovu inicijativu podstičemo ih da prepoznaju izazove u svojoj zajednici i ponude održiva rješenja, koja mogu postati njihov budući biznis i primarni posao“, rekao je Radović.

Jedan od ključnih partnera programa, Erste banka, i ove godine pruža značajnu podršku SIA programu obezbjeđujući početni kapital za pobjednike takmičenja.

Direktorica Službe komunikacija, Dragana Crvenica, istakla je da je istinski napredak podstaknut nepokolebljivom posvećenošću pojedinaca koji se usuđuju da zamisle svijet kao bolje mjesto, a svoju ideju žele i da ostvare.

„Erste banka je ponosna što može dati doprinos na više nivoa: dodjelom početnog kapitala za realizaciju ideje pobjedničkim timovima i angažovanjem kolega za radionice iz različitih oblasti“, navela je Crvenica.

Menadžer za programske aktivnosti u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore, Radivoje Drobnjak, govorio je o značaju podrške inovativnim idejama kroz infrastrukturu i resurse koje pruža ova institucija, dok je osnivač Five Grupe, Ivan Šoć, podijelio svoje iskustvo iz biznis sektora i naglasio kako preduzetnički mindset može biti ključan za razvoj održivih poslovnih modela.

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za socijalno preduzetništvo, volonterizam i saradnju sa civilnim sektorom u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Biljana Vučetić, rekla je da kao odgovoran resor prepoznaju značaj prosperitetnih društvenih ideja na kojima i temelje svoje politike, a posebno onih ideja koji dolaze od mladih.

Generalna direktorica Direktorata za naučno-istraživačku djelatnost u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, Marica Melović, istakla je značaj inovacija i istraživanja u kreiranju održivih rješenja za društvene izazove, kao i koliko je značajno da upravo kroz programe, kao što je Social Impact Award (SIA) afirmišemo mlade ljude.

Panel diskusija pod nazivom Kako graditi održiv ekosistem za društvene inovacije? okupila je stručnjake iz oblasti inovacija, preduzetništva i razvoja biznisa. Panelisti, među kojima su bili Drobnjak, Bojana Femić-Radosavović iz Fonda za inovacije Crne Gore, Dragana Radević iz Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Đorđije Malović iz IPC Tehnopolis, razgovarali su o ključnim izazovima i prilikama za razvoj društvenog preduzetništva u Crnoj Gori.

Na panelu je istaknuta važnost saradnje između državnih institucija, privatnog sektora i akademske zajednice, kao i potreba za kontinuiranom mentorskom i finansijskom podrškom mladim inovatorima. Zaključeno je da su obrazovanje, inovacije i institucionalna podrška ključni faktori za izgradnju održivog ekosistema društvenih inovacija.

Više informacija o prijavi i predstojećim aktivnostima dostupno je na zvaničnom sajtu Social Impact Award (SIA) programa u Crnoj Gori https://montenegro.socialimpactaward.net/

U Crnoj Gori ovaj program od 2022. sprovodi NVO Centar za omladinsku edukaciju uz podršku Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Erste banke, Five grupe i Naučno-tehnološkog parka Crne Gore.

Pored generalnih pokrovitelja, partneri SIA programa su Coca-Cola HBC Crna Gora, IDEA-CG, Razvojna banka Crne Gore, Centralna banka Crne Gore i Grawe neživotno osiguranje, a podršku programu pružaju Karijerni centar Univerziteta Crne Gore, NELT MNE, Privredna komora Crne Gore, Alter Modus i The Chedi Luštica Bay.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS