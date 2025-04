Otvaranjem hotela Wulfenia unaprijeđena turistička ponuda sjevera

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Otvaranjem hotela Wulfenia u centru Kolašina, unaprijeđena je turistička ponuda sjevera Crne Gore i značajno podržano zapošljavanje lokalnog stanovništva.

Predstavnici menadžmenta hotela su na radnom doručku sa novinarima povodom otvaranja tog objekta, saopštili da on donosi potpuno novo iskustvo boravka u prirodi.

Generalni direktor hotela, Bartul Jambrošić, kazao je da je u Wulfeniji pronašao priliku da gradi nešto posebno od temelja, u saradnji sa ljudima koji dijele istu strast prema gostoprimstvu, prirodi i kvalitetu, prenosi PR Centar.

„Nakon godina iskustva u velikim hotelskim sistemima širom svijeta, raduje me što sam sada dio jednog drugačijeg projekta – luksuznog, ali bliskog, sa snažnim lokalnim karakterom. Posebno me ispunjava to što zajedno sa timom Casa del Mare možemo doprinijeti razvoju ne samo turističke ponude Kolašina, već i same zajednice kojoj ovaj hotel pripada“, naveo je Jambrošić, profesionalac sa bogatim međunarodnim iskustvom u vođenju luksuznih hotelskih objekata širom Evrope.

Koordinatorka marketinga i prodaje u hotelu Wulfenia, Tijana Pavićević, saopštila je da je naziv hotela inspirisan istoimenom planinskom biljkom – rijetkom i izdržljivom, koja raste u surovim uslovima, ali zrači ljepotom.

„Wulfenia trenutno zapošljava 54 osobe, od čega čak 85 odsto čine radnici iz Crne Gore, među njima i 33 iz opština sa sjevera – Kolašina, Berana, Mojkovca i Bijelog Polja. Wulfenia je ujedno i prvi hotel koji u potpunosti razvija i operativno vodi Casa Hotels Management, čime kompanija širi poslovanje na sjeveru zemlje i potvrđuje svoj strateški fokus na održivi razvoj i lokalnu integraciju“, rekla je Pavićević.

Ona je istakla da hotel Wulfenia predstavlja značajno osvježenje turističke ponude sjevera, sa ukupno 102 moderno opremljene smještajne jedinice, wellness zonom, restoranom, poslastičarnicom, dječjom igraonicom, konferencijskim salama i nizom dodatnih sadržaja.

Investitor projekta je BB Invest Group, dok je operativno upravljanje povjereno kompaniji Casa Hotels Management, specijalizovanoj za razvoj i vođenje hotelskih objekata visokog standarda.

Kompanija je nastala na iskustvu brenda Casa del Mare, poznatog po jedinstvenom i ličnom pristupu u odnosu sa gostima.

