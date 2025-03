Otvaranje i saradnja donose bolju budućnost svima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Otvaranje zbližava svijet, a saradnja donosi bolju budućnost svima, saopštila je privremena otpravnica poslova Ambasade Kine u Crnoj Gori, Lu Fangćing, i dodala da razdvajanje i prekid lanaca nijesu rješenje.

Ona je kazala da, iako se ekonomska globalizacija suočava s protivvjetrom, istorijski trend se neće promjeniti — razdvajanje i prekid lanaca nijesu rješenje, već su otvaranje i saradnja jedina opcija.

“Kina je spremna da, zajedno sa svim zemljama, uključujući Crnu Goru, nastavimo da rušimo zidove, a ne da ih gradimo, da ostanemo otvoreni, a ne izolovani, te da se integrišemo, a ne da se odvajamo, kako bismo razvijali globalizaciju ka pravcu većeg otvaranja, inkluzivnosti, zajedničke koristi i uravnoteženog rasta”, napisala je Lu u autoskom tekstu pod nazivom Visokokvalitetni razvoj se ne plaši „štapa“ carinske tarife.

Ona je saopštila da su prije nekoliko dana uspješno završena dva zasjedanja Kine – Svekineski narodni kongres i Svekineska narodna politička konsultativna konferencija, otvarajući novo poglavlje modernizacije u kineskom stilu.

“Glavni trend kineske ekonomije je dugoročan i pozitivan razvoj, a Kina ima puno povjerenje u unapređenje svog visokokvalitetnog razvoja”, rekla je Lu.

Prema njenim riječima, u protekloj godini, kineska ekonomija nastavila je stabilan rast i ostvarila značajan i čvrst napredak.

Bruto domaći proizvod (BDP) Kine je dostigao 134,9 biliona juana (JPY), uz godišnji rast od pet odsto, dok je doprinos globalnom ekonomskom rastu ostao na oko 30 odsto.

Industrijska struktura se stalno optimizuje – vrijednost visokotehnološke proizvodnje porasla je 8,9 odsto, dok je vrijednost industrije softvera za prenos informacija i IT industrije ostvarila rast od 10,9 odsto.

“Kineska Vlada će sprovoditi aktivniju fiskalnu politiku i umjereno labavu monetarnu politiku, te da sveobuhvatno poveća domaću potražnju i podstiče razvoj proizvodne snage novog kvaliteta, u skladu sa specifičnim situacijama različitih okolnosti, kako bi realizovali efikasan razvoj kvaliteta, kao i razumno povećanje kvantiteta, ostvarujući planirani cilj od oko pet odsto rasta BDP-a”, precizirala je Lu.

Međusobna korist i obostrana dobit su, kako je poručila, pravi put za sve države širom svijeta, naglašavajući da je Kina posvećena visokom nivou otvorenosti.

“Kina već godinama zauzima prvo mjesto u globalnoj robnoj trgovini i postala je glavni trgovinski partner za više od 150 zemalja i regiona. Do sada je potpisala 22 sporazuma o slobodnoj trgovini s 29 zemalja i regiona, dok je svim najnerazvijenijim državama, s kojima ima diplomatske odnose, omogućila 100 odsto oslobađanje carina na sve tarifne proizvode”, dodala je Lu.

Prema njenim riječima, Kina odlučno nastavlja s visokokvalitetnom izgradnjom inicijative Pojas i put, potpisavši preko 200 sporazuma o saradnji sa više od 150 zemalja i 30 međunarodnih organizacija i realizujući na hiljade konkretnih projekata.

Bez obzira na promjene u vanjskim okolnostima, Kina će ostati dosljedna svojoj politici otvaranja prema svijetu.

“Kineska Vlada će kontinuirano unapređivati visok nivo otvorenosti prema svijetu, stabilizovati trgovinu i strana ulaganja, širiti mrežu visokostandardnih zona slobodne trgovine i obezbjeđivati konkurentno, pravno i međunarodno okruženje za poslovanje”, saopštila je Lu.

Ona je kazala da je američka Vlada nedavno posegnula za „štapom“ carinske tarife, napadajući na više frontova.

Više puta je najavila povećanje carina svojim trgovinskim partnerima, čime je, kako tvrdi Lu, u potpunosti razotkrila svoju unilaterističku i hegemonističku prirodu.

“Povećanje carina odstupa od tržišnih principa. Više carine dovode do rasta cijena, umanjuju bogatstvo domaćinstava i smanjuju ekonomski output”, dodala je Lu.

Ona je upozorila da povećanje carina pogađa globalnu ekonomiju i da u trgovinskim i carinskim ratovima nema pobjednika, niti koristi nijednoj strani.

“Sve veće trgovinske restrikcije će dodatno činiti međunarodni trgovinski sistem fragmentarnim, narušavaju stabilnost globalnih industrijskih i snabdjevanjačkih lanaca i unoseći još veću neizvjesnost u svjetsku ekonomiju”, zaključila je Lu.

