Otkupljeno manje mlijeka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka u prvom kvartalu iznosila je 6,57 miliona litara, što je 6,2 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine.

Iz Monstata je saopšteno da je prosječan sadržaj mliječne masti u prvom kvartalu u odnosu na prvi kvartal prošle godine bilježi pad od 2,6 odsto, dok je sadržaj proteina na nivou prethodne godine.

„U prvom kvartalu u odnosu na isto tromjesečje prošle godine zabilježen je rast u proizvodnji kajmaka 2,1 odsto i drugih žuto-masnih proizvoda 57,6 odsto“, navodi se u saopštenju.

Pad je zabilježen u proizvodnji konzumnog mlijeka 19,9 odsto, pavlake 8,3 odsto, fermentisanih mliječnih proizvoda 6,7 odsto i sira 0,3 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS