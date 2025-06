Otkloniti prepreke za priključenje novih proizvođača

Budva, (MINA-BUSINESS) – Ključni preduslov za ubrzanje energetske tranzicije je otklanjanje prepreka za priključenje novih proizvođača na distributivnu mrežu, ocijenio je energetski ekspert i član Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), Zoran Miljanić.

On je na završnom panelu simpozijuma energetike EPCG NET 2025 u Budvi, koji je bio posvećen temi Prozjumeri i proizvođači – priključenje na distributivni sistem: problemi i rješenja, kazao da je neophodna efikasnija koordinacija svih relevantnih aktera u sistemu.

Izvršni direktor Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), Vladimir Ivanović, naveo je da je distributivni sistem tehnički i operativno pod velikim pritiskom zbog sve većeg broja zahtjeva za priključenje.

“Potrebna su dodatna ulaganja i regulatorna podrška kako bi se osigurao stabilan i pouzdan rad mreže”, dodao je Ivanović.

Generalni direktor Direktorata za energetsku efikasnost pri Ministarstvu energetike i rudarstva, Božidar Pavlović, pohvalio je organizatore simpozijuma, naglašavajući važnost ovakvih stručnih skupova za unapređenje dijaloga i razmjenu iskustava u oblasti energetike, posebno kada je riječ o integraciji prozjumera i malih proizvođača u energetski sistem.

Na panelu su govorili i menadžer u Energy Consulting PwC Zvonimir Tadić, tehnički direktor EPCG Ljubiša Đurković i direktor kompanije Greener Lazar Komar.

Iz EPCG je saopšteno da je simpozijum završen uz izraženu nadu svih učesnika da će otvorene teme i diskusije doprinijeti ubrzanju energetske tranzicije u Crnoj Gori, kao i unapređenju tehničkih i regulatornih okvira za podršku prozjumerima i proizvođačima.

Organizatori su, kako se zaključuje, istakli važnost kontinuiranog dijaloga i saradnje svih relevantnih aktera u cilju postizanja održivog i sigurnog energetskog sistema.

