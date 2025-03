Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je u prošloj godini ostvareno 490 kružnih putovanja stranih brodova, pokazuju podaci Monstata.

Statističari su rekli da je na brodovima bilo 626,09 hiljada putnika.

Najviše kružnih putovanja u prošloj godini ostvarili su brodovi pod zastavama Malte 32,7 odsto, Bahama 21,4 odsto, Paname 12,7 odsto, Norveške i Francuske po 5,3 odsto, Italije 4,5 odsto, Bermuda i Maršalskih ostrva po 4,1 odsto, Belgije 3,5 odsto, Sent Vinsenta i Grenadina 1,8 odsto.

Statističari su objasnili da istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova u Crnoj Gori ima za cilj dobijanje podataka o broju ostvarenih kružnih putovanja stranih brodova koji pristaju u lukama teritorijalnog mora Crne Gore, kao i broju putnika na tim kružnim putovanjima.

“Prikupljanje podataka se sprovodi izvještajnom metodom. Izvještajne jedinice su lučke kapetanije, pri čemu se izvještaj popunjava za prvi ulazak broda u teritorijalno more Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS