Ostvareni vrijedni rezultati u oblikovanju turističke ponude Cetinja

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Realizacijom projekta Open Tourism PLUS postignuti su vrijedni rezultati u oblikovanju turističke ponude Cetinja i pune valorizacije turističkog potencijala, podižući svijest o važnosti regionalnih aktivnosti i održivog turizma, saopštio je zamjenik gradonačelnika Prijestonice, Miloš Mudreša.

„Važno je istaći da je projekat Open Tourism baziran na novom konceptu u turizmu koji se oslanja na sistem difuznog prihvatanja turista i promjeni fokusa sa masovnog na individualni turizam, što podrazumijeva bliži odnos turiste i lokalne zajednice i moderniju ponudu u tom segmentu“, rekao je Mudreša.

Prema njegovim riječima, akcenat je na prekograničnoj saradnji u toj važnoj privrednoj oblasti, što predstavlja šansu za unapređenjem kako turističke ponude, tako i uspostavljanja novih održivih partnerstava, od kojih će najveću korist imati lokalne zajednice.

Kako je saopšteno iz Prijestonice Cetinje, u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju danas je počeo B2B Forum, organizovan u okviru projekta Open Tourism PLUS finansiranog iz sredstava Evropske unije (EU).

„Projekat Open Tourism predstavlja novi model javno-privatne prekogranične saradnje Italija-Albanija-Crna Gora, čiji je glavni cilj valorizacija lokalnog istorijskog, kulturnog, gastronomskog i prirodnog bogatstva kroz turističku ponudu, kao i unapređenje ekonomskog i društvenog razvoja“, navodi se u saopštenju.

Pored Prijestonice, partnerske organizacije uključene u realizaciju ovog pilot projekta su Unija tarantinskih opština „Zemlje mora i sunca“ iz Italije u svojstvu vodećeg partnera, kao i NVO CEDIR iz Albanije.

Na forumu su prisutni i predstavnici privrednog sektora iz navedenih zemalja regiona, kako bi razmijenili međusobna iskustva i informacije u cilju buduće saradnje.

Na događaju će biti riječi o održivom turizmu i upotrebi alata izrađenih u okviru navedenog projekta, kao što su već izrađeni promotivni video i turistički materijali, elektronske brošure i mobilna aplikacija kroz koju su predstavljene sve ponuđene usluge i svi uključeni regioni, a omogućena je i njena nadogradnja i međusobna promocija svih uključenih opština.

