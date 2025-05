Ostvaren rast naplate prihoda od 7,49 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupno ostvarena naplata carinskih prihoda u periodu od januara do aprila iznosila je 406,31 milion EUR, što je 28,32 miliona EUR ili 7,49 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Iz Uprave carina je saopšteno da je plan naplate prihoda premašen 15,17 miliona EUR ili 3,88 odsto.

Uprava carina je od početka januara do kraja aprila ostvarila značajan rast naplate carinskih prihoda, čime doprinosi uvećanju ukupnih budžetskih prihoda.

„Prema strukturi naplaćenih prihoda poreza na dodatu vrijednost (PDV) pri uvozu naplaćen je u iznosu od 272,91 milion EUR, što je više 16,45 miliona EUR ili 6,41 odsto u odnosu na prošlu godinu“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave carina je saopšteno da je po osnovu akcize naplaćeno 111,8 miliona EUR, što je više 8,66 miliona EUR ili 8,4 odsto, u odnosu na prethodnu godinu.

„Ostvarena naplata po osnovu carine iznosila je 20,67 miliona EUR, što je više 3,12 miliona EUR ili 17,81 odsto, dok je naplata poreza na kafu iznosila 840,15 hiljada EUR, a ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 97,21 hiljadu EUR“, rekli su iz Uprave carina.

Ukupno ostvarena naplata carinskih prihoda za april iznosila je 124,67 miliona EUR, što je u odnosu na prošlu godinu više 3,72 miliona EUR odnosno 3,08 odsto.

„Prema strukturi naplaćenih prihoda PDV pri uvozu naplaćen je u iznosu od 81,74 miliona EUR, što je manje 2,44 miliona EUR odnosno 2,9 odsto u odnosu na prošlu godinu. Po osnovu akcize naplaćeno je 36,5 miliona EUR, što je više 5,7 miliona EUR ili 18,49 odsto u odnosu na prethodnu godinu“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave carina je saopšteno da je ostvarena naplata po osnovu carine iznosila 6,2 miliona EUR, što je više 459,09 hiljada EUR ili 7,99 odsto, dok je naplata poreza na kafu iznosila 223,24 hiljade EUR, a ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 11,28 hiljada EUR.

