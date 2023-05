Oštetili budžet oko 341,1 hiljadu EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije podnijeli su državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv tri osobe zbog utaje poreza i doprinosa, čime su oštetili državni budžet 341,1 hiljadu EUR.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenja finansijskih istraga podnijeli su krivičnu prijavu protiv izvršnog direktora i vlasnika podgoričke kompanije Viktorija M, M.V. (42), zbog sumnje da je utajio poreze i doprinose putem podstrekavanja, kao i protiv izvršne direktorice podgoričke kompanije Abenaka, M.D. (46) i A.M. (45) zbog utaje poreza i doprinosa.

“Sumnja se da je M.D. po nagovoru M.V, koji joj je srodnik, osnovala preduzeće Abenaka, koje je koristila za otkup voća i povrća, nakon čega je navedene proizvode prodala kupcu – firmi M.V, Viktorija M, koje je to voće i povrće kasnije prodavao trgovinskim lancima u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Prilikom fakturisanja prodate robe firma Abenaka je u fakturama obračunavala porez na dodatu vrijednost (PDV), koji je Viktorija M, koristila kao ulazni PDV, a taj PDV Abenaka nije prikazivala u poreskim prijavama, niti ga je uplaćivala.

Iz Uprave policije su objasnili da u odnosu na kupljenu robu kupac Viktorija M realizuje uplatu po dobijenim fakturama, a taj iznos novca u cjelokupnom iznosu sa žiro-računa Abenaka podižu M.D. i A.M, i predaju ga M.V.

“Napominjemo da PDV koji je prikazan na izlaznim fakturama Abenaka nije prijavljen Upravi prihoda i carina, kroz mjesečne prijave, niti je uplaćivan u korist budžeta Crne Gore”, kazali su iz Uprave policije.

Oni su objasnili da je PDV prikazan kroz izlazne fakture firme Abenaka, kompanija Viktorija M prikazivala kao ulazni PDV, te je po osnovu PDV-a, neuplaćenog poreza na dobit, po osnovu manje obračunatih i uplaćenih poreza i doprinosa pričinjena šteta budžetu Crne Gore u iznosu od oko 265 hiljada EUR.

“Takođe, analizom poslovne dokumentacije policija je utvrdila da su sa žiro-računa Abenake tokom 2013. i 2014. godine na ime materijalnih troškova u gotovini osumnjičeni podigli iznos od 845,51 hiljadu EUR”, precizira se u saopštenju.

Budući da te materijalne troškove nijesu dokumentovali nastupila je, kako se dodaje, šteta po budžet Crne Gore u iznosu od oko 76,1 hiljadu EUR.

“Ovim načinom poslovanja preduzeće Abenaka je oštetilo budžet Crne Gore u ukupnom iznosu od oko 341,1 hiljadu EUR”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS