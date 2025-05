Oštar sedmični pad cijena nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte ove sedmice oštro su pale, jer se očekivalo povećanje OPEC-ove proizvodnje, dok bi trgovinski rat mogao usporiti rast svjetske sekonomije, a time i potražnje za “crnim zlatom”.

Cijena barela na londonskom tržištu potonula je prošle sedmice više od osam odsto na 61,29 USD, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 7,5 odsto, na 58,29 USD, prenosi SEEbiz.

Oštar pad cijena nafte drugu sedmicu zaredom posljedica je strahovanja ulagača da će zbog usporavanja rasta svjetske ekonomije oslabiti potražnja za naftom. Prošle sedmice je objavljeno da je bruto domaći proizvod (BDP) SAD-a u prvom tromjesečju zabilježio prvi pad nakon tri godine, a prvi podaci iz aprila ukazuju na dalje slabljenje aktivnosti.

I prvi aprilski makroekonomski podaci iz Kine ukazuju na usporavanje rasta, a to su, prema riječima analitičara, tek prve posljedice trgovinskog rata između SAD-a i Kine, koji je pokrenuo predsjednik Donald Trump nakon što je početkom aprila uveo recipročne carine na uvoz iz većine zemalja.

Zbog toga trgovce nijesu osobito ohrabrile ni poruke da bi uskoro mogli početi trgovinski pregovori između SAD-a i Kine.

