Oštar pad zbog rizika od recesije

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica oštro pale, jer su slabi ekonomski pokazatelji oživjeli strah od recesije, dok čelnici američke centralne banke najavljuju dalje agresivno povećanje kamatnih stopa.

Dow Jones je pao 1,81 odsto na 33.296 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,56 odsto na 3.928 poena, a Nasdaq indeks 1,24 odsto na 10.957 bodova.

Svi novi makroekonomski podaci ukazuju na slabljenje najveće svetske ekonomije. Promet u maloprodaji i proizvođačke cijene su u decembru pali više nego što se očekivalo, a naglo je pala i fabrička proizvodnja, prenosi Hrportfolio.

Sve je to oživjelo strahove od recesije, dok su se prethodnih dana investitori nadali “mekom sprizemljenju privrede”.

„Čini se da investitori konačno shvataju da obuzdavanje inflacije nije besplatno i da će pooštravanje monetarne politike američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), imati ekonomske troškove. Čini se da su investitori previše računali na meko prizemljenje“, rekao je strateg u firmi Glenmede, Michael Reynolds.

U prve dvije sedmice ove godine cijene akcija su značajno porasle, pošto su inflatorni pritisci u SAD-u donekle popustili, što je otvorilo prostor za Fed da uspori tempo povećanja kamatnih stopa.

Međutim, poslije višednevnog rasta, u srijedu su berzanski indeksi pali po najvećoj stopi u posljednjih mjesec.

Investitore su pokolebale i izjave dvoje čelnika Fed-a, Jamesa Bullarda i Lorette Mester, da će ključne kamate morati da se podignu iznad nivoa od pet odsto kako bi se suzbila inflacija.

Ovo bi bio viši nivo nego što tržište očekuje, s obzirom na to da tržište novca procjenjuje da bi konačna kamatna stopa, pri kojoj bi Fed zaustavio ciklus povećanja cene novca, mogla da dostigne 4,88 odsto.

U fokusu investitora ovih dana su kvartalni rezultati poslovanja banaka i kompanija, koji nijesu baš impresivni.

Analitičari u istraživanju Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz indeksa S&P 500 u četvrtom kvartalu prošle godine pale 2,6 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, zbog visoke inflacije i usporavanja privrednog rasta.

Prije dvije sedmice očekivao se pad plata 1,6 odsto.

I na većini evropskih berzi cijene akcija su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,26 odsto na 7.830 poena, a frankfurtski DAX neznatno na 15.181 poen. Pariski CAC ojačao je blago na 7.083 boda.

