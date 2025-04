Oštar pad na Wall Streetu

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica oštro pale, nakon upozorenja Nvidie o ogromnom trošku zbog trgovinskog rata i poruke predsjednika američke centralne banke, Jeromea Powella, da se rast ekonomije usporava.

Dow Jones indeks skliznuo je 1,73 odsto na 39.669 bodova, dok je S&P 500 potonuo 2,24 odsto na 5.275 poena, a Nasdaq indeks 3,07 odsto na 16.307 bodova, prenosi Hina.

Među najvećim gubitnicama, s padom cijene od gotovo sedam odsto, bila je dionica Nvidie, nakon što je taj proizvođač čipova objavio da će ga ograničenja Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u vezi sa prodajom određenih čipova Kini i drugim zemljama, koštati oko 5,5 milijardi USD.

Zbog toga su pale i cijene dionica nekoliko drugih proizvođača čipova, pa je indeks tog sektora bio najveći gubitnik s padom od četiri odsto.

„Kompanije počinju da izvještavaju o uticaju carinskog rata i to podstiče nesigurnost”, rekao je direktor u firmi U.S. Bank Wealth Management, Bill Northey.

A da razloga za nesigurnost ima, potvrdio je Powell, koji je na jednom skupu ekonomista kazao da će veće nego što se očekivalo carine vjerovatno značiti višu inflaciju, a sporiji rast privrede.

Fed će, kako je istakao Powell, pričekati više ekonomskih podataka prije nego nešto preduzme s kamatnim stopama.

Zbog toga su splasnule nade ulagača da bi centralna banka uskoro mogla smanjiti kamate i tako podržati rast ekonomije i tržišta kapitala.

„Powell je potvrdio ono zbog čega su investitori zabrinuti, a to je da će se zbog carinskog rata rast ekonomije vjerovatno usporiti, a inflacija ostati povišena”, naveo je strateg u firmi CFRA Research, Sam Stovall.

A na većini evropskih berzi cijene dionica su blago porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,32 odsto na 8.275 bodova, a frankfurtski DAX 0,27 odsto na 21.311 poena. Pariski CAC oslabio je neznatno na 7.329 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS