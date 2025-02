Oštar pad na Wall Streetu

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi značajno oslabili, zbog oštrog pada cijene dionice tehnološkog diva Nvidie, usporavanja rasta američke ekonomije i strahovanja od carinskog rata.

Dow Jones indeks oslabio je 0,45 odsto na 43.239 bodova, dok je S&P 500 potonuo 1,59 odsto na 5.861 poen, a Nasdaq indeks 2,78 odsto na 18.544 boda.

S&P 500 i Nasdaq indeks našli su se pod pritiskom zbog pada cijena dionice Nvidie 8,5 odsto, nakon što je najveći svjetski proizvođač čipova za vještačku inteligenciju objavio poslovni izvještaj, prenosi Hina.

Finansijski rezultati tog tehnološkog diva bili su u skladu s očekivanjima, no čini se da su razočarali dio investitora koji su se nadali još boljim rezultatima.

„Zarada kompanije je dobra, ali ne tako impresivna kakva je bila u prethodnom periodu”, rekao je direktor u firmi Certuity, Scott Welch.

Zbog toga su oštro pale i cijene dionica drugih proizvođača čipova, kao što su Broadcom i AMD, pa je indeks poluprovodničkog sektora potonuo više od šest odsto.

Negativno je na tržište uticao i niz makroekonomskih podataka, koji ukazuju na slabljenje američke privrede.

„Strahu od inflacije pridružio se i strah od slabljenja ekonomije, pa su dionice pod pritiskom”, kazao je strateg u firmi Simplify Asset Management, Michael Green.

Nesigurnosti doprinose i poruke američkog predsjednika, Donalda Trumpa, koji je najavio da će naredne sedmice ipak na snagu stupiti carine na uvoz iz Kanade i Meksika, nakon što je dan ranije poručio da bi ubrzo mogao uvesti carine od 25 posto na uvoz iz Evropske unije (EU).

Kako je Evropska komisija (EK) najavila brzi i odlučan odgovor, ulagači se plaše da je na pomolu carinski rat.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,28 odsto na 8.756 bodova, no frankfurtski DAX skliznuo je 1,07 odsto na 22.560 poena, a pariški CAC 0,51 odsto na 8.102 boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS