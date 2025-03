Oštar pad na berzama

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi oštro pali, jer se ulagači plaše trgovinskog rata nakon što je američki predsjednik, Donald Trump, uveo carine Kanadi i Meksiku od 25 odsto.

Dow Jones indeks oslabio je 1,48 odsto na 43.191 bod, dok je S&P 500 potonuo 1,76 odsto na 5.849 poena, a Nasdaq indeks 2,64 odsto na 18.350 bodova.

Oštar pad indeksa posljedica je Trumpove odluke o uvođenju carina od 25 odsto na uvoz iz Kanade i Meksika, najvećih trgovinskih partnera.

Trump je još polovinom januara planirao da uvede te carine, no odložio ih je na mjesec kako bi dao vremena vlastima susjednih zemalja da preduzmu mjere za sprječavanje krijumčarenja droge i ilegalnih imigranata.

„Tržište se nadalo dogovoru u posljednji tren, no ovoga puta do toga nije došlo. Carine su uvedene i s time se moramo nositi. Ta nova stvarnost sada se mora uračunati na tržištu, a te će brojke biti loše”, rekao je partner u firmi Harris Financial Group, Jamie Cox.

Ulagači se plaše trgovinskog rata, jer Kanada već prijeti obustavom isporuka struje i drugim mjerama, a sve će to negativno uticati na ekonomiju.

Procjenjuje se da bi to moglo ponovo da podstakne rast inflacije, koja se ionako i dalje kreće na povišenim vrijednostima, a to bi, pak, onemogućilo nastavak smanjenja kamatnih stopa američke centralne banke.

S druge strane, ulagači se nadaju da bi Federalne rezerve (Fed) uskoro mogle da nastave taj ciklus, jer niz posljednjih podataka pokazuje da se rast američke privrede usporava.

Zbog toga je Fed između dvije vatre. S jedne strane, zbog slabljenja ekonomije treblo bi da smanji kamate, no zbog visoke inflacije, trebalo bi da ih zadrži na sadašnjim vrijednostima.

Jer, ako smanji kamate, to bi moglo dodatno da podstakne rast inflacije, a nakon nekog vremena, ponovo bi trebalo da poveća kamate kako bi suzbio inflaciju.

A na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,7 odsto na 8.871 bod, dok je frankfurtski DAX skočio 2,64 odsto na 23.147 poena, a pariski CAC 1,09 odsto na 8.199 bodova.

STOXX 600 indeks vodećih evropskih dionica ojačao je 1,1 odsto i dostigao rekordne vrijednosti.

Pritom su najviše porasle cijene dionica u obrambenom sektoru, u prosjeku osam odsto, nakon što su u nedjelju čelnici Evropske unije (EU) i Velike Britanije najavili veća ulaganja u obranu.

Najavili su i dalju pomoć Ukrajini u ratu s Rusijom, nakon što su u petak u Bijeloj kući propali razgovori između Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

