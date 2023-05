Osnovana Komora poreskih savjetnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novoosnovana Komora poreskih savjetnika (KPS) trebalo bi da bude u funkciji unapređenja ukupnih poslovnih procesa i u interesu građana i privrede, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović sazvao je danas konstitutivnu sjednicu KPS, na kojoj je jednoglasno donijeta odluka o njenom osnivanju, Statut i poslovnik o radu.

„Time je u crnogorski sistem prvi put uvedeno profesionalno tijelo sa širokim ingerencijama u pogledu kreiranja i usmjeravanja poreske politike, kako sa aspekta snaženja efikasnosti u svakodnevnom postupanju, tako i u domenu savjetodavne odnosno edukativne uloge“, navodi se u saopštenju.

Čestitajući osnivanje članovima Komore, Damjanović je kazao da je zadovoljan što se, nakon dugogodišnjih priprema koje su počele usvajanjem Zakona o poreskim savjetnicima prije 16 godina i sprovedenim licenciranjem profesionalaca iz oblasti poreske politike, formiralo tijelo čije će rad biti fokusiran na snaženje možda najvažnijeg aspekta u oblasti ekonomske politike, a koji se odnosi upravo na uspostavljanje konkurentnog, stabilnog i održivog poreskog sistema.

Damjanović je rekao da vjeruje da će poreski savjetnici postupati u skladu sa principima najvećih etičkih i profesionalnih standarda i izrazio očekivanja da će efekti rada Komore biti u funkciji unapređenja ukupnih poslovnih procesa i u interesu, prije svega, građana i privrede, odnosno države Crne Gore.

KPS je, u nastavku konstitutivne sjednice, nastavila sa izbornom sjednicom, sa ciljem da se već od samog početka rada uspostavi princip ažurnog i efikasnog donošenja odgovarajućih odluka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS