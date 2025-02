Osnivaju AMM Akademiju za liderstvo i korporativno upravljanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjedništvo Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM), krovne liderske i menadžerske organizacije, donijelo je odluku o osnivanju AMM Akademije za liderstvo, menadžment i korporativno upravljanje.

“Ovaj strateški iskorak AMM-a ne predstavlja samo važan trenutak za Asocijaciju, već postavlja temelje za unapređenje liderskih i menadžerskih kompetencija, razvoj stručnih kadrova i pozicioniranje Crne Gore kao regionalnog centra kongresnog i edukativnog turizma”, navodi se u saopštenju.

Odlučeno je da na čelu AMM Akademije bude aktuelni zamjenik predsjednika AMM-a, Zoran Savić, koji će preuzeti funkciju predsjednika Odbora direktora, dok će direktorica Akademije biti izvršna direktorica AMM-a Anđela Radosavović.

U sastavu Odbora biće i predsjednik AMM-a Budimir Raičković, predsjednik CEO Foruma Nebojša Šćekić i potpredsjednik AMM-a za korporativno upravljanje i strateški menadžment, Branko Mitrović.

Osnivanjem AMM Akademije, Asocijacija pravi organizovani strateški iskorak ka modernizaciji i jačanju liderskih i menadžerskih kapaciteta u Crnoj Gori.

“Plan je da Akademija ponudi vrhunske edukativne programe, mentorstvo i stručne obuke, u partnerstvu sa renomiranim naučnim i drugim institucijama, kompanijama i stručnjacima iz zemlje i inostranstva”, dodaje se u saopštenju.

Poseban fokus biće stavljen na regionalni razvoj, kroz organizaciju visokokvalitetnih konferencija, panela i stručnih skupova, ne samo u centralnom dijelu Crne Gore, već i na sjeveru i jugu zemlje.

Ključne oblasti djelovanja AMM Akademije biće liderstvo i strateški menadžment, korporativno upravljanje i krizni menadžment, finansijski i poreski menadžment, digitalna transformacija, AI i sajber bezbjednost, HR menadžment i razvoj ljudskih resursa, upravljanje promjenama i timovima, operativni i administrativni menadžment, organizacija i promocija događaja, PR marketing i komunikacije.

AMM će uputiti javni poziv svim zainteresovanim stručnjacima, naučnim i drugim institucijama, kompanijama, poslovnim organizacijama iz zemlje, regiona i inostranstva, da iskažu interesovanje za saradnju u kreiranju i realizaciji programa i aktivnosti Akademije.

Svi prijavljeni kandidati će proći selekcioni proces, koji uključuje evaluaciju kvalifikacija, predloženih oblasti saradnje i iskustva u relevantnim oblastima.

Odbor direktora AMM Akademije vršiće selekciju potencijalnih partnera na osnovu definisanih potreba Akademije.

Odabrani partneri će biti uključeni u koncipiranje i realizaciju programa i aktivnosti kroz formalne ugovore o saradnji, kojima će se precizirati zajednički ciljevi i obaveze u realizaciji edukativnih, mentorskih i drugih programa.

